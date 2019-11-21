台性感網紅被扯開衣領　驚現魔鬼36H身材　網民：那隻手違規！

台灣網紅陳香菱（Mandi）擁有36H好身材，在網路上享有超高人氣，被封為「台中李毓芬」，熱愛Cosplay的她每次都把動漫中不科學魔鬼身材角色扮演得活靈活現，讓網友總是看得如癡如醉。她近日上傳Cosplay動漫人物「禰豆子」，卻驚見神秘男子的手大膽扯開衣領，雪白半球直接炸出，讓網友看了羨慕直呼：「放開她！讓我來。」

陳香菱一頭黑色長捲髮加蝴蝶結，配上黑粉色和服，嘴巴上咬著禰豆子招牌綠色竹子，整體造型相當傳神，不少網友看了都直呼：「太可愛！」

陳香菱Cosplay動漫人物「彌豆子」。（IG@chenxiangling1）

但下一張卻驚見一隻男人的手，大膽扯開陳香菱和服衣領，只見黑色外罩被脫下，裡面粉色和服領口大開，上身看似全裸的她，Q彈渾圓半球直接炸出，更是雙腿大開辣秀白色小褲褲。她一臉無辜看著鏡頭，男粉絲激動直呼：「那隻手還不趕快拿開」、「那隻手違規了！」

陌生男子的手直接大膽扯開陳香菱衣領，她則回道「哥哥的手」。（IG@chenxiangling1）

不少網友也好奇「是男朋友嗎？」沒想到陳香菱卻回答：「是哥哥。」讓眾人聽了都驚呼：「是親哥哥嗎」、「讓我當你哥！」她則撒嬌甜回：「我是大家的妹妹。」先前陳香菱Cosplay動漫人物「柯楊斯卡婭」，只見她身穿黑色連身褲，胸前拉鍊直接開到肚臍，尺度大突破「超完整」雙峰炸出，大深V設計更是差點讓胸上2點大方見客。

不少男粉絲看了瞬間暴動，興奮直喊：「露點了」、「前面是什麼？！」陳香菱也幽默回道：「膝蓋。」也有人看傻眼表示：「胸快變成屁股了！」

陳香菱不時於IG派福利。（IG@chenxiangling1）

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