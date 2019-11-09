愷樂豐胸有絕招？　變台灣版泫雅全靠4招神技　

愷樂（蝴蝶姐姐）的招牌娃娃音與姣好身材，還是知名內衣品牌的代言人，她被拍下穿著緊身背心及超短熱褲在舞台上演出的照片，由於角度從側面的台下往上拍，豐滿上圍乍看就要撐破背心，還隱約露出雪白側乳，黑色小褲褲也從短褲邊邊露出，視角讓人直噴鼻血。

愷樂11月6日在IG上PO出表演照，穿著黑色緊身背心，凸顯凹凸有致的身材曲線，尤其雄偉上圍更是一大亮點，背心後面則是綁帶設計，隱約可看到胸部的渾圓線條，下搭的白色激短熱褲也因為褲管太寬，裡面搭的黑色小褲褲全都外露，臀部的飽滿堅挺線條全都被看光。

這張邪惡視角照曝光後，引起粉絲暴動，「這樣不行啦！！！喂～簡爸爸」、「姐穿這樣太扯」、「豪美啊啊啊啊」、「真的是台灣泫雅」。事實上，愷樂曾分享過養胸的小秘訣，她透露從小就有會叫媽媽準備豬腳、青木瓜的習慣，不會靠按摩來保養胸部，但會用「胸膜」來美胸，此外，她認為穿對內衣對胸部也很重要，而且一定要把副乳撥到正確位置，憑藉這4招日常習慣來養成美胸。

除了養胸秘訣，愷樂自從拍攝內衣廣告展現好身材後，火辣曲線一直成為話題，其實她會依照一套減重食譜進食，「早上起得比較晚，大部份早餐店都關起來了，所以會到便利商店買無糖豆漿和飯糰，中午是攝影棚便當，晚餐通常都6、7點吃，但都是青菜和蛋白質。」如果半夜突然很餓的話，有時候會再加一個蘋果或優酪乳。

愷樂擺脫兒童節目主持人形象轉型行性感。（IG@butterfly092288）

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