韓星轉做YouTuber成風　每條片廣告費賺32萬　誰是Top 1│韓流日常

近年來，不少人透過當YouTuber賺錢，甚至有人因為這樣找到「人生第一桶金」。如果你本身已有一定知名度，要成為人氣YouTuber可說是事半功倍。不少韓流明星本身已有一定名氣，也轉戰YouTube。到底為甚麼呢？

EXO成員伯賢今年5月開設YouTube頻道，現時有216萬名訂閱者／ig@baekhyunee_exo

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

不少已經「上咗岸」的韓流明星，近年都轉戰YouTube，挑戰當YouTuber，例如EXO的伯賢、CHEN、少女時代的太妍、IU、Girl's Day的惠利等。根據noinfluencer.com的分析，截止11月19日，在YouTube有最高的單個視頻合作參考費用的10名韓國名人如下，點擊圖片觀看！

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藝人進軍YouTube的原因

已經有一定的成就和知名度，為甚麼還要進軍YouTube呢？其實，藝人當YouTuber，並沒有甚麼特別的原因。為了令人氣更高，藝人需要透過多個渠道與粉絲溝通，而YouTube就是一個很好的選擇。被問到進軍YouTube的原因時，大部份藝人都表示，因為「想跟粉絲分享快樂，還有和他們溝通」。

伯賢於YouTube上分享自己日常生活和工作時候的情況／YouTube@백현 Baekhyun

不過，亦有部分藝人是想透過YouTube表達自己的意見。就好像組合f(x)出身的Amber，就透過當YouTuber，說了很多平時沒有機會在電視上說的話。從出道開始，她一直走中性路線，但卻經常被別人批評，更曾經有人留言嘲諷「妳的胸部在哪裡」。所以，她在YouTube上載了一條名為「尋找我的胸部」的影片，大力批擊酸民。因為這條片，她獲BBC Korea的邀請接受訪問，而且亦成功建立了自己獨特的形象，大受歡迎。

Amber現時於YouTube上有141萬名訂閱者／YouTube@Amber Liu

展示較真實的情況

不少藝人在YouTube上都會展示與舞台或電視上不同的一面。韓藝瑟、申世景這些知名女演員，在YouTube上教別人化妝、減肥；普美則化身一名食家；IU、伯賢、太妍、惠利等人則以拍vlog為主。他們之所以能在YouTube上取得成功，除了因為他們本身有知名度之外，亦是因為比起在電視上看到藝人們「做show」的一面，觀眾更愛看「較真實自然的一面」。而且，他們上載的影片製作認真，多數能獲得「很認真」、「拍得很好」、「充滿誠意的影片」等好評。

比電視放送更好的新型媒體

要參加電視節目之前，需要顧慮的事和條件有很多，藝人很多時候只能當「乙方」，盡量滿足對方的要求才能參演。而YouTube這類「一人放送」則沒有局限，亦不用遇到上述的問題，藝人可以拍攝自己想拍攝的題材。對藝人來說，YouTube的確是比傳統電視節目更好的選擇。而且，當YouTuber的風氣在演藝界已經逐漸普及，甚至還伸延至政治界。不少政治人物也開始加入這個戰團。

韓國文化評論家鄭德賢在接受CBS NOCUTNEWS的訪問時表示，藝人轉戰YouTube其實是基於一種危機意識。「因為他們意識到電視這種傳統媒體開始有惡化、下沉的跡象，所以才會想向新的領域發展」。

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隨著YouTube文化越來越普及，不少人都開始認證這個新型媒體的存在價值。韓媒預料，藝人亦會陸陸續續進軍這個新市場，期望他們都能順利找到自己的位置，繼續向大眾提供具創意和真誠的娛樂。