姜丹尼爾粉絲捐CD予慈善機構　為何反被批評自私 ？｜韓流日常

不少粉絲為求與偶像近距離見面，都會買幾十甚至幾百張專輯，以換取一個參加簽名會的機會。為了清理這些專輯，他們會將這些專輯捐到慈善機構，覺得既能一下子消除這個煩惱，又能將專輯分享給更多人聽，是一件「一石二鳥」的好事。 不過，並不是每個人也接受這種做法。近日有不少市民在網上發文投訴，認為這些所謂的捐贈，根本是自私的做法，加重工作人員的工作量。

有網民分享自己於捐血時，獲贈歌手姜丹尼爾專輯的經歷／網上圖片

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

捐贈文化日漸普及

「xxx歌手的粉絲俱樂部捐贈1萬張專輯予公營機構」有關捐贈的消息，總是給人一種溫暖的感覺。近年來，不少韓國的粉絲俱樂部都會將專輯等與偶像相關的物品捐贈至政府機構、捐血機構、或不同的慈善團體。而網上亦有不少粉絲詢問有關「專輯捐贈」的事宜。不過，這種捐贈文化，並不是所有人也受落。原意是為了能向更多人分享自家偶像的這份心意，為甚麼會漸漸變成了別人眼中的惡意呢？

由今年8月8日起，凡到釜山捐血站捐血的市民，都可以獲贈姜丹尼爾的最新專輯一張／網上圖片

派發場面造成混亂

歌手姜丹尼爾的人氣十分高企。粉絲為見偶像一面，不惜花巨額買很多專輯以換取參加簽名會的機會。近日，一批姜丹尼爾的粉絲將數以萬計的專輯捐贈予某慈善機構。該機構將專輯發給參加了10月12日舉行的青少年教育慶典的人士。根據參加者的口述，在活動結束後，派發贈品的攤位還剩下了一箱又一箱的專輯，而且派發情況很混亂，數量更多得令人懷疑到底專輯是否違反了韓國有關「囤積購買」的法例。

當時情況／스포츠경향圖片

市場推銷手法迫使粉絲就範

粉絲之所以會合起來一起團購偶像的專輯，單純只是為了幫偶像宣傳。在預售期間，如果預售量很高的話，一定會令媒體關注，藉以令媒體幫偶像宣傳。不過，商家則利用了粉絲這份心意，將它變成了一種推銷手法。如粉絲要參加偶像的簽售會，一定要在指定時間到指定的店鋪購買專輯，而購買的收據就會變成一張抽獎劵。購買的數量越多，中獎機會自然會越大。



雖然不是出自粉絲的本意，但這無意中成為了粉絲「囤積購買」的證據。囤積購買 （사재기），在韓國的法例上本是指一個人購買一件商品的數量龐大，是一種商業罪行。

如果飯上當紅偶像，有時候要花上幾萬元才能參加簽售會／FACEBOOK@JYPETWICE

一般市民批評做法自私

不少非偶像粉絲的韓國市民都曾經在捐血的時候收過偶像的專輯，網上更有不少網民發文批評這種捐贈做法，有人認為這是「增加工作人員的工作量」、「只為了自己方便而令別人受罪」，亦有人說「不知道要來做甚麼」、「難道拿回家做墊子」。



面對市民的批評，不少偶像粉絲則反指，將這些專輯捐贈是一石二鳥的做法，「又可以提高銷量，又可以分享給無法買到專輯的人，不是很好的做法嗎？」

有參加完簽名會的粉絲在網上分享CD囤積在家中的照片／theqoo圖片

工作人員不支持做法

一名自稱在慈善機構工作的網民指，近日的確收到很多專輯，而他們的工作量亦因為要處理這些專輯大增，批評粉絲做法：「你們為了去簽名會，就買來一堆專輯。又不想自己處理，就借捐贈之名，要我們幫你處理。好聽一點就是捐贈，實際上是要我們替你處理垃圾。現在我們的倉庫內都是IDOL的CD。」