7-Eleven再推新品　Sanrio x Lowrys Farm陶瓷杯系列　附換購攻略

7-Eleven Sanrio 印花換陶瓷碟，不少女生大讚靚仔，近日7-Eleven再接再厲，於11月27日起加推Sanrio characters x Lowrys Farm陶瓷系列新品，直線抽擊少女心！

😍7-Eleven加推Sanrio陶瓷杯

繼月頭推出陶瓷碟系列，今次Sanrio characters與日本時裝品牌Lowrys Farm再度推出陶瓷杯系列，攜同5個大受歡迎經典Sanrio角色粉墨登場。《開罐Opener》記者率先開箱實物，揭曉7-Eleven 全新陶瓷杯系列的廬山真面目！

👇👇👇即睇記者開箱5款新品👇👇👇

😍隨心所欲多用途設計

雖然說是陶瓷杯系列，但其實陶瓷杯用途相當百變。陶瓷杯身以杯碗形設計，直徑約12厘米，杯身高約6厘米，容量約250毫升，跟一個飯碗差不多大小，無論作為早餐杯還是湯碗使用，都相當合適。

😍陶瓷杯竹蓋方便堆疊收納

對比前作陶瓷碟，今次新推陶瓷杯的竹蓋部分值得注目。竹蓋配件全人手打造，超有質感之餘設計相當實用，能夠當成杯墊和杯蓋；蓋上更印有Lowrys Farm標誌，收藏價值急上升。

陶瓷杯高身設計，加上杯耳部分突出，會不會增加收納的難度呢？系列中的竹蓋夠硬淨、有圍邊設計，記者嘗試將一套5款陶瓷杯連竹蓋堆疊，認為相當夠穩陣，相信收納不會困難。

😍今次值得儲印花嗎？

今次加推的新系列，是否值得大家換購呢？記者為大家整理三大要點，儲印花前不妨考慮一下。

😍陶瓷碟套裝仍然有得換！

之前記者開箱的陶瓷碟套裝仍然有得換！上次記者認為驟眼看不及過往櫻花形陶瓷碗吸睛，認為稍微扣分，但如果連同新推陶瓷杯系列一起換購，相信Sanrio粉絲絕對難以抵擋其魅力！

👇👇👇點擊看陶瓷碟款式👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

😍換購詳情:

👍印花獲得日期

即日起 至12月24日

👍印花獲得方法

於 7-Eleven 分店購物滿$20可獲得1個印花，其後每$10 可獲多 1 個印花，如此類推。 例如單一消費了$50，即可換到4個印花。

👍精品換購方法

由 2019 年 11 月 27 日早上 7 時起至 12 月 27 日， 儲齊 5 個印花加$38，可隨機換購 1 款；儲齊 5 個印花加$60，可隨機換購 2 款。

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