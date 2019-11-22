日本潦倒寫真女星　靠一招翻身變Instagram紅人　半年月入漲80倍

開罐
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在現今網絡資訊爆炸的年代，只要時機合適，任誰都能一夜成名，就如Andy Warhol說過，「在未來，每個人都能成名15分鐘。」

近期日本有位女生更厲害，只需「10秒」，就令她從潦倒的寫真女星變成Instagram紅人。

水澤柚乃曾是人氣平平的寫真女星。（Twitter@mizuyunosan_）

靠一招變IG紅人

水澤柚乃今年21歲，曾是一名人氣平平的寫真女星，1年前她於著名社交平台Instagram獨創一個Hashtag「#10秒寫真」（#10秒グラビア），憑著自拍另類短片一躍成名，自此工作機會大增，月入更比低迷時期爆升80倍！

近日日本TBS電視台節目《その他の人に会ってみた》特地拜訪她，了解「10秒寫真」到底是怎麼一回事。

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平日除了分享靚樣及「10秒寫真」，水澤小姐亦會於Instagram分享打機片段及Cosplay照片，看來她本身也是ACG愛好者呢！

↓↓↓點擊圖片看水澤柚乃美照↓↓↓

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「#10秒寫真」

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