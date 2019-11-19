日本「最可愛女大一生」出爐　搖滾少女天使笑容大熱奪冠

開罐
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臨近年尾，日本陸續舉行不同大型選美賽事，日前「FRESH CAMPUS CONTEST2019」比賽結果出爐，到底誰是本年度「日本最可愛大學一年級生」呢？

（モデルプレス）

「FRESH CAMPUS CONTEST2019」

這些選美盛事被當成藝能跳板，皆因勝出者往往能得到不少星探、廣告商關注，因此吸引不少人參加。

這次以全國大學1年級生為對象的「FRESH CAMPUS CONTEST」已來到第9屆，透過審査選出18位參賽者進入決賽。在公布冠軍前考考大家，猜猜以下入圍參賽者誰會奪冠吧！相信也不難猜中...

↓↓↓猜猜誰會奪冠↓↓↓

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優勝：中川紅葉

冠軍 中川紅葉是來自盛產美女的青山學院大學，興趣及特長是打鼓、彈結他、攝影，將來夢想是從事媒體或音樂相關的工作，說不定未來會在電視幕前看到她呢！

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中川同學打鼓時也超迷人！

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今まで載せてなかったドラムの動画を🥁言い方を変えれば、ドラムが映ってる動画が今までなかった！笑 青山祭来てくださった方、動画撮って下さった方、ありがとうございました⸜❤︎⸝‍ (1個目は音出し、2.3個目は本番です笑) . フレキャン残すところ4日！今日の投票も是非よろしくお願いします🙇🏻💕 . #青山学院大学#青学#青山祭#学園祭#学祭#ドラム#ドラム女子#軽音部#軽音#ドラマー#フレキャン2019#ミスコン#女子大生#邦ロック#邦ロック好きな人と繋がりたい#バンド#音楽好きな人と繋がりたい

中川紅葉 #フレキャン2019（@kureha_nakagawa）分享的貼文 於 張貼

準優勝：望月優夢

賽事亦選出兩位準優勝者，其中一位為早稻田大學出身的望月優夢同學，興趣是電影、看書、跳舞，將來想成為女主播。

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準優勝：齋藤里奈

另一位準優勝是來自中央大學的齋藤里奈同學，興趣及特長是彈琴、韓劇及書道，將來同樣想成為女主播。

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大家覺得賽果如何？不妨留言分享你的意見吧！

3位得獎者合照。（モデルプレス）

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