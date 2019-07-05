芬蘭畫家超逼真畫作神還原58個迪士尼角色　阿拉丁、小魚仙都有份

大家都有看過真人版的迪士尼公主，也看過卡通版的迪士尼人物，連崩潰醜態的公主真面貌都看過，但大家有看過，用畫筆畫出來的「真人版」迪士尼人物嗎？

要是公主們不再是卡通畫風，究竟會變成什麼樣子呢？（Instagram@Andhikamuksin）

芬蘭有一位藝術家Jirka Väätäinen經常畫迪士尼人物，分別將歷年來的迪士尼公主、王子和公主的爸爸，以畫筆帶到真實世界。神乎其技的畫功將一個個角色重現出來，看看那個精緻的腹肌、零毛孔的臉蛋，實在太令人心動了！

藝術家Jirka Väätäinen幾年來，一共畫了58位迪士尼人物，每一張都非常精緻。（Facebook@JirkaVinse）

藝術家細心描繪公主容貌

Jirka Väätäinen在創作的時候，會先以一些漂亮的明星作參考，再以手繪及電腦後製的方式，將不同的迪士尼人物重現出來。他首先以迪士尼公主為起點，創作了名為「真實世界的迪士尼女孩們」(Real Life Disney Girls)的作品集。

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帥爆王子令人面紅耳赤

在他手下的不僅僅是公主系列。Jirka Väätäinen在完成了公主系列之後，更相繼畫出了王迪士尼王子、壞人，還有公主們的爸爸。對比公主系列，我們可以看到他在王子系列中越見成熟的作畫風格。看起來非常真實的白馬王子，就像有一個活生生的帥哥站在面前，真是讓人看到面紅耳赤啊！

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反派真實模樣霸氣盡露

在Jirka Väätäinen筆下的人物，不一定是完美無瑕。在另外一個迪士尼壞人系列中，他能夠將壞人霸氣和醜陋一面毫無保留地展示出來，令人看的心驚膽跳。

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爸爸竟瘋狂爆肌？！

Jirka Väätäinen最新的作品，不再是畫公主和王子，也不是畫壞人，想不到他居然將公主的父親們畫了出來！其中一位爆肌大叔是小美人魚的爸爸啊！大家能夠把他們的身份認出來嗎？

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