波鞋/運動裝開倉兩折起　Adidas/Nike/Columbia優惠發售低至$50

秋意漸濃，又到了行山跑步減肥的好日子。要做運動，當然要準備好一套運動裝備！今期於尖沙咀再有開倉特賣場，名牌服裝與波鞋低至2折發售。除了開倉常見的運動品牌Adidas、Nike、New Balance外，今次連著名戶外品牌Columbia也同樣有優惠！

波鞋、運動裝開倉兩折起，最抵可見$50！（陳俊堯 攝）

減價包括18個運動品牌

今次開倉由馬拉松舉辦，有多達18個品牌的產品減價，當中包括Adidas、Nike、New Balance等著名運動品牌。記者率先到場預覽鞋款，發現貨量雖然不是很充足，但鞋碼尚算齊全，不少款式女裝37至38碼、男裝40-42碼都仍有存貨！

👍拖鞋 - 編輯精選

👇👇👇點擊看商品與價格👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

👍Adidas - 編輯精選

👇👇👇點擊看商品與價格👇👇👇

+ 3 + 2

👍Nike - 編輯精選

👇👇👇點擊看商品與價格👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

👍Converse - 編輯精選

👇👇👇點擊看商品與價格👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

👍Vans - 編輯精選

👇👇👇點擊看商品與價格👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

記者精選5款必買鞋款！

經記者查看，今次開倉售賣不少上季熱賣款式，當中又以運動款式為主。記者決定在場地眾多鞋款中精挑細選，額外為大家推介5款日常生活也能輕易襯搭的鞋款。

👇👇👇即睇5款記者推介👇👇👇

+ 2

大推運動外套

在秋冬季節，不少人都喜愛假日行山郊遊，適逢下週開始溫度將會即將至13度，一件保暖擋風外套絕對是必須單品。除了年輕人秋冬必入手的Nike風褸，戶外品牌Columbia也有雙層外套特價發售，款式未必好潮，但也算蔵長青。

👇👇👇點擊看商品與價格👇👇👇

+ 2

旅遊行山用品劈價發售

今次開倉更有旅遊與行山用品減價發售，除了專業行山鞋與背囊外，更有Samsonite、AMERICAN TOURISTER等著名行李箱品牌開倉減價。如果前往選購波鞋，也不妨一同選購以下優惠商品。

👇👇👇點擊看簡介👇👇

選購貼士：留意商品有污跡

記者發現部分鞋款暗蔵污跡，但此類商品在價錢牌上會明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨），記者查看，部分污跡商品污跡部分不算明顯，而且價格較低，只需$50起就能購買到一對Nike拖鞋，是否抵買見仁見智。

【馬拉松便服及運動名牌開倉· 詳細資料】

🏠地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 🏠日期：2019年11月27日 至 12月2日 🏠時間：11:00 - 21:00（27日 至 29日） 11:00 - 20:00（29日後）

👇👇👇點擊看更多相關圖片👇👇👇

【條款及細則】