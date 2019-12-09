台版G-1格鬥會？許維恩女上女下爆汗「拳鬥」　減肥靠關鍵兩小時

台灣女星許維恩一向給人的印象就是美麗、漂亮、性感、動人的溫柔氣質女生，這次公司安排她演出電視電影《女拳至上》的女格鬥手，戲中不僅有格鬥比賽，還有打架，落水，及類似極限運動跑酷攀爬。為了效果劇組安排真正的格鬥訓練，獲得台灣散打和柔術冠軍吳震亞來教格鬥，每天兩小時訓練，一度還受傷到醫院掛急診。

許維恩在電視電影《女拳至上》女上女下爆汗「拳鬥」。（Facebook@女拳至上）

許維恩為了新片，每天至少兩小時從體能訓練、基本動作訓練，個別動作訓練，到對打訓練，維持至少一個月，她幾度喊「我真的會死，不行了！」，但最後還是撐過訓練，完成了不可能的任務。

她苦笑：「一開始很明顯的非常吃力，第一天回家腳不停抖，快無法開車，隔天更是傷痕累累，肌肉酸痛不說還到處黑青，非常可憐。」許維恩幾度跟公司反應說她真的撐不下去，不行了。但經紀人也只能鼓勵再鼓勵，真正開拍後，更是辛苦加倍，上山下海日曬雨淋，幾次拍攝因為場地問題及動作戲，都是拍攝超過二十四小時，一直打一直打，體力真的是吃不消。

許維恩為《女拳至上》喪減肥。（Facebook@女拳至上）

受傷更是家常便飯，其中一天打架戲，許維恩因為摔倒，腰受傷掛急診。但經過密集專業訓練及拍攝後，許維恩看到初剪毛片，覺得很厲害，自己好像很會打，要當格鬥女真的不容易。感覺上維恩也脫胎換骨一樣，從一個弱女子變身成為格鬥女，她笑說「新一代女打仔即將誕生」。

許維恩不時在IG分享美照。（IG@sharon701111）

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