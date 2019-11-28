【聖誕禮物】玩具精品開倉優惠　Qposket、Sanrio、哆啦A夢20元起

距離聖誕節不夠一個月，又到了交換禮物的季節，大家還沒考慮好買什麼禮物嗎？今期開倉多款玩具精品減價發售，折實$20起就能買到一件，同場加映多款特價精品與扭蛋區。咁筍優惠，《開罐Opener》記者為大家一覽減價商品！

知名玩具模型減價發售

今次玩具精品開倉絕對不Hea，包含迪士尼、Marvel、Sanrio等大熱玩具，連大受歡迎的Qposket迪士尼公主系列與哆啦A夢模型都有優惠，全部$200內有交易，超有驚喜。

開倉有Qposket優惠價發售，相當驚喜。（HK01攝）

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除了港人至愛的Qposket大模型公仔，今次開倉更有BB版公仔，同樣精緻之餘更節省空間，放在辦公室就最適合。

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玩具最平$20件

今次開倉最吸引莫過於特價區，全部都以$100為單位，按區域任意挑選最多五件玩具，折實相當於$20件玩具，無論是自己收藏還是聖誕送禮都相當適合。

記者認為最吸引莫過於Hello Kitty系列和迪士尼3D拼圖系列，多個款式都以$100多件發售，款式任君選擇。

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👍Hello Kitty全系列

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👍Sanrio達摩系列

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👍高達三國傳模型

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👍哆啦A夢/IQ博士 模型

👍武裝貓貓系列

👍迪士尼3D拼圖

同場精品都有優惠

如果對玩具興趣不大，同場更有多款Sanrio精品減價發售。場內有印花水壺、錢箱與木質書夾，但對於秋冬旅遊旺季而言，最實用莫過於收納袋。

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記者精選8款值得入手商品

場內玩具精品數量非常可觀，到場眼見多款商品想必頓時眼花繚亂。記者為大家精選8款必入手商品，送禮自用珍藏等升值皆宜。

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玩具精品開倉·詳細資料

🏠地點：青衣偉力工業大廈B座8樓舉行 🏠日期：即日起 至 12月1日 🏠時間：12:00-20:00 11:00-18:00（30/11後）

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玩具精品開倉·細則及條款