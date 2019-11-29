【巨乳】觀眾全數大讚好身材　日本料理系YouTuber索性胸前招廣告

人生其實充滿機遇，只要能好好運用自己的優點、長處，把握每個機會，成功也許並非遙不可及！

近日日本一位YouTuber引起全城熱話，全因她想出一個最有效兼最吸睛的方法賣廣告，簡直就是廣告及YouTube界的天才、先軀！

（Instagram@kuma.cooking）

廣告革命三步曲

這位身材姣好的女生於3個月前開設YouTube頻道，名為KumaCooking（くまクッキング），自稱自己是普通的OL，喜歡分享簡單料理的做法。最多播放次數的影片正是她的出道作，現已達40萬。

不過，由首支影片開始，網民留言基本上全都集中討論她的身材，令她曾幾度穿上「Look at my dish」T-shirt，希望網民將目光放回她的料理當中。可惜網民仍敵不過「萬誘引力」的法則，繼續大讚她身材，結果她靈機一觸，運用自己的優點，以最吸睛的地方賣廣告！

↓↓↓結果真的有不少廣告商贊助↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

↓↓↓網民的影片留言亦十分精彩↓↓↓

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所以說，人若要成功，就必先了解自己的長處，才能把優勢最大化！

（Instagram@kuma.cooking）

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