MAMA 2019︳節目票選「最具反轉魅力舞台」　網爆笑：1位無人能及

每年年尾都有很多大型的頒獎典禮舉行，其中韓國樂壇盛事Mnet Asian Music Awards（簡稱MAMA），將於12月4日在日本名古屋舉行。綜藝節目《TMI NEWS》近日選出歷屆MAMA的「最具反轉魅力舞台」TOP 7，出爐的結果令網民爆笑，表示「第1名無人能及」。

今年的MAMA將於12月4日，於日本名古屋巨蛋舉行

BTS已確認出席今年的MAMA／facebook@bangtan.official

【MAMA最具反轉魅力舞台—第7位】

2013年大熱洗腦曲《Bar Bar Bar》，令主唱女團Crayon Pop一炮而紅。憑著這首神曲，她們於同年的MAMA上獲得「最佳新人女歌手獎」，並於頒獎典禮上表演「特別版本」的《Bar Bar Bar》。這次的特別舞台，除了有Crayon Pop之外，竟然還請來挪威的組合YLVIS與她們合作。一出場，令全場都嘩然四起！

【MAMA最具反轉魅力舞台—第6位】

「韓流傳奇」Wonder Girls，2009年憑神曲《Nobody》爆紅後，便開始了世界性的宣傳活動，於亞洲、歐美等地方舉辦演唱會。相隔一年後，她們於2010年的MAMA上，以壓軸神秘表演嘉賓登場。5名成員吊在半空從天而降唱出大熱歌曲《SO HOT》，期間宥斌疑因為緊張而不斷出錯，事後被網民取笑。不過專業的精神並沒有影響她們的演出，在《SO HOT》之後，她們再唱出改編版的《2 Different Tears》及《Nobody》，為觀眾帶來了具新鮮感的舞台。

【MAMA最具反轉魅力舞台—第5位】

Hip Hop組合Epik High於2012年的舞台，拿下了「最具反轉魅力舞台」的第5位。在正式演出之前，Epik High成員已經多次預告過會於MAMA上有很精彩的表演。表演開場，李夏怡和Epik High合唱《It's cold》，氣氛冷冰冰、悲傷的。完了之後，全場突然漆黑一場，響起警號，之後Epik High的3名成員戴著寫上「DON'T HATE ME」的箱子現身。脫去箱子後，才發現原來他們都變身成為電影《編幅俠》裡面的角色，而且化妝化得非常逼真，全場觀眾都目定口呆。

【MAMA最具反轉魅力舞台—第4位】

歷屆的MAMA都有不少男女合作的表演，而2009年，由女歌手IVY與男團2PM的泰籍成員Nichkhun合作的舞台，可說是「經典中的經典」。當時，IVY化身成為吸血鬼，在舞台上四處尋找「獵物」，不少坐在歌手席的歌手都有被她「撩過」，最後她似是隨機地捉了Nichkhun到台上，而Nichkhun更是一臉慌張。他們一起回到舞台上之後，音樂響起，二人隨即熟悉地跳起辣身舞，原來一切都是安排好的表演！

【MAMA最具反轉魅力舞台—第3位】

第3位的表演同樣是來自2009年！這次的主角，就是野獸組合2PM。他們於2009年憑著《Heartbeat》一曲成功迷倒萬千少女的心，更於MAMA上獲得「最佳男子團體獎」以及「年度藝人獎」。他們表演了《Heartbeat》和《Again & Again》，表演到高潮的時候，一位「意想不到」的嘉賓突然升上台。他就是2PM的老闆兼歌手JYP！JYP以「指揮家」的身分升上台後，更戴上一副「會發光」的眼鏡，令他在台上比2PM更顯眼，網民笑言，到底舞台主角是2PM還是JYP。

【MAMA最具反轉魅力舞台—第2位】

女團MOMOLAND，於2018年憑著神曲《Bboom Bboom》成功拿下出道後首個1位，並於MAMA獲得「年度發現獎」。在頒獎典禮上，MOMOLAND於表演期間，戴著桃紅色的手套，該顏色其實是象徵了當紅rapper Mommy Son的顏色。Mommy Son的驚喜出現，獲得了全場觀眾的掌聲。

【MAMA最具反轉魅力舞台—第1位】

登登登凳！第1位到底是由哪個舞台奪得？提示！這位歌手曾經在前面的排名中出現過的！答案就是2015年JYP的表演了！一登場，他就跟多名女dancer大跳辣身舞，令觀眾陷入「視覺衝突」，不少在台下的歌手也看得目定口呆。最令人驚訝的是，他在一段鋼琴演奏中，懷疑因為太興奮，竟然用了腳來演奏，被不少網民嘲笑。事後，有媒體訪問他為甚麼會用腳來演奏，他表示「太興奮，但不明白為甚麼大家要笑我」。