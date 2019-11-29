2019回顧｜崔鍾訓性侵罪成判囚5年　盤點8名因醜聞退團的韓男偶像

對韓粉來說，2019年是充滿悲痛和憤怒的一年。由年頭開始，娛樂圈一直因為「勝利門」和「鄭俊英聊天室」而爭議不斷，多名男星更因此而宣布退團，甚至退出娛樂圈。之後亦有人因吸毒、暴力事件等醜聞而退團。

李宗泫因涉及性醜聞及「鄭俊英聊天室」惹爭議並於8月退出CNBLUE

崔鍾訓亦同樣因為「鄭俊英聊天室」，以及涉及偷拍及散播性愛片段而退出FT ISLAND及娛樂圈

【1】Bigbang出身—勝利

從今年年初開始，勝利便被醜聞纏身，他涉嫌逃稅、參與性買賣、販賣毒品等罪名而被警方調查。為了「不讓YG娛樂及Bigbang的聲譽再被破壞」，他於3月11日宣布退出Bigbang和娛樂圈。最新消息指，勝利及YG社長涉嫌參與境外賭博被警方起訴，二人均承認控罪。

【2】FT Island出身—崔鍾訓

「勝利門」事件還延伸至「鄭俊英聊天室」。歌手鄭俊英、勝利擁有一個共同聊天室，他們經常在聊天室內分享自己偷拍的性愛片段。而FT ISLAND的前成員崔鍾訓亦被爆出有份參與，並於3月14日宣布退團。最新消息指，在一次審理的判決中，崔鍾訓已被判處有期徒刑5年。聽到判決後，他隨即在庭上放聲痛哭。而他的好友鄭俊英亦被判6年。

【3】Highlight出身—龍俊亨

與鄭俊英為好友的龍俊亨亦因聊天室而受到牽連。為了組合的聲譽，他宣布在3月14日退出HIGHLIGHT。後來警方證實了他並不在群組內，亦無份散播或偷拍影片，不少粉絲都替他感到惋惜，不過因為他承認了自己的確有看過影片，屬知情不報，所以亦有人認為他並不無辜。

【4】JYJ出身—朴有天

曾經屬於韓流始祖男團東方神起一員、後來以組合JYJ之名繼續歌唱事業以及演員朴有天，於4月被警方以吸毒之罪名起訴。他涉嫌跟前女友一起購買及吸食冰毒，起初曾經否認指控，但後來證據確鑿，他無法不承認，並於4月24日被公司解約，同時宣布退出娛樂圈。

【5】iKON出身—B.I

本名金韓彬的iKON前成員B.I，於今年6月被韓媒爆出一直有吸毒習慣，雖然起初他否認自己有吸毒，不過仍然在6月12日於IG上宣布退出iKON。根據韓媒KBS的報道，他其後在接受警方調查時，已改口承認曾經吸毒的指控。

【6】Super Junior出身—強仁

原屬Super Junior的強仁，自2009年起便被醜聞纏身，包括至少2次醉駕、涉嫌毆打女友等，今年他更被指有份參與「鄭俊英聊天室」，雖然他否認指控，不過負面形象令粉絲一次又一次失望，甚至更發出聲明要求強仁退團。最後，強仁於7月11日宣布退出。

【7】CNBLUE出身—李宗泫

曾屬樂隊CNBLUE的李宗泫，今年4月亦被捲入「鄭俊英聊天室」風波中，更有網民「翻舊帳」，找出他以前曾經多次「鹹豬手」多名女團成員的證據。有見及此，CNBLUE粉絲曾強烈要求他退團，不過後來因為警方證實了他並不在聊天室中，所以公司並沒有採取任何行動。直至今年8月，一名韓國網紅貼出被正在服兵役的李宗泫在IG以言語方式性騷擾的對話。他遂於8月28日宣布退出CNBLUE。

【8】MONSTA X出身──元虎

MONSTA X的前成員元虎（本名李虎錫），日前因為被網紅鄭多恩指，他年前曾借錢不還、曾偷竊入過少年院（即香港的勞教中心）。他於10月31日上載手寫信，承認「在年少時曾經犯過一些錯」，為了不影響MONSTA X的發展，他決定退團，「希望大家能繼續支持他們」。