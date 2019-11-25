韓迷畫師團BadlyDrawnKpops搞笑圖爆紅　「盼笑聲凝聚各團紛絲」

支持偶像有很多方法，外國一名韓流粉絲就專門畫偶像的「醜態」以示支持。雖然這名粉絲畫的都是明星很醜的一面，但因為「畫得太有神髓」，所以獲得一眾粉絲的支持。

大家猜到這兩個是誰嗎？／ig@badlydrawnkpops

答案就是《新西遊記》的「蘿蔔仙人」MINO以及「白菜道士」P.O／ig@badlydrawnkpops

這群粉絲（badlydrawnkpops）於今年10月起將自己的繪圖分享到Instagram和Twitter上。他們分別是來自新加坡、法國和德國。雖然很多粉絲都是將偶像美美的一面畫出來，但這名粉絲卻專門收集偶像的「獵奇照」，並將它們畫成繪畫。雖然帳戶只是開了短短一個月，但在Instagram和Twitter上分別都有超過一萬名支持者了。

Soyeon@(G)I-DLE／ig@badlydrawnkpops

他們透過Instagram接受《開罐Opener》訪問時表示，在開始畫畫之前，發覺很多粉絲都喜歡將偶像的獵奇照分享，他們亦從中找到很多歡樂和靈感。「我們也想將這些歡樂分享給其他粉絲。希望能讓各團的粉絲快樂，而不是因為大家喜歡的人不同而打起來」。

最近Amber的好友Eric Nam看到她在MV裡跟一名上身赤裸的男子上演「18禁場面」時，表現得非常驚訝。爆笑一面亦被這群畫家畫下來！

未看原圖之前，大家能否認得出到底作者畫的是誰呢？

▼▼▼男團篇▼▼▼

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▼▼▼答案▼▼▼

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▼▼▼女團篇▼▼▼

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▼▼▼答案▼▼▼