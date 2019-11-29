UNIQLO感謝祭聯同GU推優惠　冬日羽絨劈$200　記者推介5款必入手

今年Black Friday並非只有海外網購獨美，因為日本服裝品牌UNIQLO將於29日起，將會連同姐妹品牌GU一連7天舉辦感謝祭大割引，屆時將會帶來HEATTECH保暖內衣、羽絨外套及UT衛衣等超過50多件優惠冬日單品！

UNIQLO感謝祭優惠幅度較大，每次舉辦都吸引不少市民搶購。現時店內已經換上感謝祭標籤。（陳俊堯 攝）

👍冬日單品勁減價！

下星期溫度將會急降低至13度，大家準備好秋冬衣服了嗎？

UNIQLO與GU攜手合作，由11月29日起至12月5日，一連7日於香港及澳門全線門店及網絡旗艦店推出感謝祭減價優惠，除了冬季必入手的Heattech保暖內衣系列外，更有多款秋冬服飾減價發售。冬日必買的羽絨系列更減高達$200，折實$199起！

👇👇👇按圖看優惠商品及價錢👇👇👇

部分男裝減價商品

部分女裝減價商品

😆記者率先入場 精選5款必入手商品

在今次冬日感謝祭中，不少熱賣商品都降價發售。究竟優惠後，商品是否真的抵入手呢？《開罐Opener》記者立刻為大家挑選出5款必入手優惠商品！

👇👇👇即睇5款記者格價精選👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

😱HEATTECH未夠抵？

今次感謝祭優惠，HEATTECH系列中只有「普通」以及「極暖」兩種款式有優惠，而最受冬季外遊人士喜愛的「超極暖」則未有優惠，有需要就要正價入手。

但平心而言，對於氣溫反復的香港，HEATTECH「普通」款式已經相當足夠，減價後只需要$59就能入手，今次優惠還是相當有誠意。

平心而言，對於氣溫反復的香港，HEATTECH「普通」款式已經相當足夠，減價後只需要$59就能入手，今次優惠還是相當有誠意。（HK01 攝）

👍法蘭絨格仔恤衫同樣有折

UNIQLO每次減價推廣，都會包含法蘭絨格仔恤衫，在今次感謝祭中也不例外。記者了解後，今次推廣的法蘭絨格仔恤衫款式與以往無異，減價幅度與秋祭也相同，但貨量相當齊全。在氣溫反差大的香港生活，不妨襯優惠入手一件，當成外套還是面衣穿搭都適宜。

👇👇👇即睇法蘭絨格仔恤衫款式👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

😍GU同步有優惠！

相比UNIQLO，GU的定位更年輕時尚，在進駐香港後，所推出的單品都收到不少年輕人喜愛。今次GU將與UNIQLO攜手推出優惠，其中以剪裁時尚的外套最受矚目。

👇👇👇按圖看優惠商品及價錢👇👇👇

GU在感謝祭推出的優惠商品非常多，其中衛衣只需$79起，連帽衛衣也只需$99起，絕對是今季的必搶ITEM。

GU的衣服較為單薄，但剪裁時尚，顏色百變多選擇，作為陪襯單品絕對有餘。（陳俊堯 攝）

GU進駐香港後，便宜潮流，極高性價比的鞋子也是招攬客人的一大因素。今次感謝祭中，GU就有女鞋進行減價推廣，多款原價$249的女鞋減至$179，初入職場的新鮮人穿著也毫不失禮。

然而記者稍微失望，在今次感謝祭中，男裝鞋以及運動鞋款並且沒有推出任何優惠，較為可惜。

👇👇👇即睇減價女鞋款式👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

😍消費指定金額有贈品！

UNIQLO感謝企劃

感謝節期間單次購物滿 HK$600，即可獲贈指定HEATTECH 極暖 T 恤一件。 ※每天每店限量 200 個※指定禮品為男裝、女裝或童裝 HEATTECH 極暖圓領 T 恤※利舞臺旗艦店、海港城店、澳門威尼斯人店及網絡旗艦店每天名額增加至 400 個。

GU 驚喜感謝獻禮

感謝節期間購物滿 HK$400，即送特色燈芯絨小物袋 1 個，購物滿 HK$800 可獲贈 2 個，先到先得，送完即止。※每人每次購物最多可獲贈 2 個，送完即止，不設退換。※若單據總金額在退貨後少於獲取贈品之金額，贈品需一併退回。

優惠資訊

日期：11月29日 至 12月5日（一連7日） 地址：香港及澳門全線門店及網絡旗艦店