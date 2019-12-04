【日本奇案】有錢大叔誘拐離家少女　包食宿供書教學兩個月終被捕

日本近日發生一宗奇案，一名有錢大叔涉嫌誘拐未成年少女被捕，重點他竟然沒對少女毛手毛腳，反而提供食宿讓她們「讀書」，令一眾網民完全摸不著頭腦。

埼玉縣警於上週公布，正式逮捕埼玉縣本莊市一名37歲不動產業者 阪上裕明，涉嫌利用Twitter誘拐兵庫縣中學三年級少女長達2個月。

（フジテレビ）

育成「地產女王」？！

與一般誘拐犯不同，阪上裕明目標並不是少女們的肉體，而是她們的「未來」。

透過讓少女們學習地產知識，將來考獲「宅建」執照（類似地產代理牌照）後，為自己的地產事業出一分力。

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阪上裕明在自己Facebook的簡介中提及自己擁有大量房屋資產，有日媒保守估計他的資產應有過億日元。

有網民認為他根本不算是誘拐，還讚他很有生意頭腦，表示「自己員工自己培養」、「長腿叔叔」。亦有人覺得阪上開的條件十分吸引，只需要讀書就能好食好住，生活費全包又自由，將來又保證有工作，已經能活得比大部分人好。