【多圖】2019年韓國直播主Top 1　年賺一千萬港元全憑一個秘技

韓國直播網Afreeca TV，近年成為了不少人賺錢的渠道。觀眾可以向喜歡的直播主送「星氣球」，直播主可將星氣球換成真實的金錢。今年最高收入的直播主，是一名女直播主「garin」。憑著一張娃娃臉和「不科學」的身材，她今年獲得17億粒星氣球，相等於1千萬港元。

ig@garin_ss

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韓國直播網Afreeca TV，是韓國最大型的直播網。不少「過了氣」的偶像在退團之後，都跑去當直播主。網民可以花錢買「星氣球」獎勵心儀的直播主，直播主可以將累積的星氣球兌換成真實的金錢。根據starballon.net的統計數據，直至今年11月為止，賺得最多「星氣球」的直播主是「박가린」，她獲得的星氣球數是17,863,305個。星氣球可以兌換成真實的金錢，她大約可以兌換到17億韓圜，相等於港元1千1百萬港元。

Afreeca TV直播主的排行榜，第2名的是女團Crayon Pop出身的Ellie／starballon.net截圖

拿下第一名的박가린（garin），今年31歲，身高167cm，體重49kg，早在2009年已經開始了當直播主的生涯，屬於第一代的直播主。當時Afreeca TV才剛剛開始發展，甚至連星氣球制度也未誕生。而她起初的影片多數是以跳舞cover為主，不過因為未能吸引觀眾，所以後來她轉型成為一名「果敢大膽」的直播主，在直播時穿著性感衣服展示完美的身材，因而成為了現時最紅的直播主之一。

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另外，除了討論她的身材之外，garin的樣子亦經常被網民討論。有支持她的網民認為，她的樣子就像「娃娃一樣精細」、「擁有完美的五官」，不過，不少網民翻找她以前的相片來看，發現原來她也是靠「後天加工」才擁有這張面孔。

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