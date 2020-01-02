13迪士尼人物變性大挑戰　《魔雪奇緣2》Elsa變韓男　泰山變美女

迪士尼卡通角色生動有趣，會冰雪魔法的Elsa，青春可愛的小魚仙、充滿異國韻味的茉莉公主，還有嬌小可愛的長髮公主，他們的身影都埋藏在我們的腦海當中。但如果有一天，他們全部變性，男女大兜亂，你還能將他們的身影辨認出來嗎？

同樣是我們熟悉的場景，如果出現的迪士尼角色們突然變換性別，到底會有怎樣的改變呢？外國藝術家TT Bret在他的Tumblr專頁「Let There Be Doodles」中分享了自己的作品，他透過出色的改圖技巧，將迪士尼人物的性別180度改變過來，場面認真震撼！

驟眼看好像沒分別，認真看就發現毛伊從虎背熊腰變成大胸部與小蠻腰，稍微雄禿的頭頂加上了一點點頭髮；而主角莫娜呢？則由一個青春少女變成一位滿滿海島風味的紋身青年。

除了《魔海奇緣》的兩位主角，TT Bret更為以下12個角色進行「變性手術」。你覺得他的改圖技術能夠成功騙過你的眼球嗎？

👇👇👇點擊看「變性手術」👇👇👇

+ 22 + 21 + 20

除了以上13個迪士尼角色，最近《魔雪奇緣2》全球上映，TT Bret也乘著冰雪熱潮，為《魔雪奇緣》的角色們全臉大變身。你覺得角色們男裝還是女裝比較好看呢？

👇👇👇點擊看「變性手術」👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

其實說到改變，不一定要改變角色的性別。一位墨西哥插畫家AQUA Furlong就在個人社交媒體上，將一眾迪士尼公主們變成棉花糖女孩，變胖以後依然白滑精靈的白雪公主，還有超有肉感的小魚仙，樣貌依舊十分可愛。

👇👇👇點擊看「強制增肥」👇👇👇

+ 2

無論這些公主與角色們的外形怎樣變化，他們的性格還是依然獨特有趣。你喜歡這樣的迪士尼人物嗎？