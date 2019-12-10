50日內三明星疑因抑鬱症輕生　揭韓國娛樂圈6大生態摧毀了他們

南韓娛樂圈前段時間一連發生3起藝人輕生事件，震驚各界，外界開始探討究竟南韓的演藝生態發生了什麼問題？大陸央視分析，認為和奴隸合約、地獄式工作模式、不成正比的付出與回報、被迫整容、嚴控飲食與網路霸凌等因素有關。

雪莉約兩周前最後一次在IG發佈生活照。（IG@jelly_jilli）

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央視《世界周刊》引述前南韓團體JJCC成員麥亨利（Prince Mak）的影片，總結出南韓娛樂圈生態，以奴隸合約來說，一般偶像藝人簽約期長達7到10年，而且通常不包括練習生時期，一旦出道了，就是地獄式工作模式的開啟，通告期間有可能一天24小時都在工作，沒有可以自由支配的時間，有時候結束行程已經深夜11點了，還得繼續練舞到凌晨，麥亨利說：「每天我都感覺很累。」

麥亨利曾表示「每天我都感覺很累。」（IG@henry_princemak）

另外最常聽聞的就是酬勞分配比例，經紀公司與簽約藝人間的所得分配比例相當不公平，有些公司與藝人間以9:1分配收入，這10%可能還得和團體成員均分，另外收入還得償還出道前公司投入的培訓費，付出與所得嚴重不均這點常讓人詬病。

具荷拉於11月24號被發現倒斃家中。（IG@koohara__）

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此外，南韓娛樂公司對旗下藝人的管控很嚴格，不管是會要求藝人整容，或是嚴控體重，多多少少都會讓藝人造成心理上的負擔以及生理上的耗損。但最嚴重的問題可能還是網路霸凌，藝人大量曝光在各大平台，很容易成為網友攻擊的對象，雪莉就是一個例子，離開f(x)後想要告別可愛少女形象，積極重塑個人風格，卻因此承受大量網友嘲諷、霸凌。

韓國男星車璌河於12月3日被發現在家中死亡。（IG@chainha_715）

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南韓藝人的光鮮亮麗背後，其實失去的是更多空間與自由，在這種情況下還得面臨歧視的眼光、沒來由的辱罵，長期下來很容易失控，最後走上絕路。從雪莉、具荷拉到27歲演員車璌河，在50天裡相繼離世，儘管人已逝，但背後還有很多問題值得深究並且解決。

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