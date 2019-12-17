【改圖大挑戰】哆啦A夢被網民創意P圖　變身Pepe/連豬笑翻網民

近年在網上瘋傳改圖挑戰，一張上傳至網上的「半成品畫作」，讓一眾網民瘋狂，發揮小宇宙創意無限。繼之前瘋傳的「為鴨畫身」挑戰，今次被創作的主角竟然是哆啦A夢的身體，貌似被局限的線條框架，抵不過網民的創意。

以「哆啦A夢」為題的改圖挑戰，源於香港facebook專頁「對白Cap圖王」舉辦的「周六ArtJam」改圖活動。貼文中一句「一齊嚟圓圈加一點 😆」，讓不少香港網民發揮無限創意，「哆啦A夢」竟然化身大熱青蛙「Pepe the Frog」與LIHKG討論區的靈魂貼圖「連豬」，認真搞笑。

👇👇👇哆啦A夢竟化身Pepe？👇👇👇

+ 19 + 18 + 17

香港人盡情發揮創意

想不到香港人連香港行政長官林鄭月娥與何君堯議員都不放過，一同P進哆啦A夢的軀體裏呢？誰能想得到，以上一切的創意，都只是源自於這一幅「哆啦A夢」的半成品呢？網民們看到如此高質的創意畫作，並留下「發揮創意啦！」、「又黎留名」等留言，紛紛Tag身邊的朋友出來一同加入戰團，發揮創意。

大熱「為鴨畫身」曾引起熱潮

今年在國外極為流行這種改圖挑戰，除了以上多提及的「哆啦A夢」改圖挑戰，之前一款「為鴨畫身」改圖遊戲紅遍美國，更在台灣引起了一輪創意風波。

挑戰玩法大同小異，創作者提供的原圖上僅有橙色的扁嘴、一隻小黑點的眼及兩隻腳，而遊玩的網民則需要為牠填補身體缺失的部分。然而難以預料，在網民補完的過程中，竟然出現了如小丑、雪人、神龍與寵物小精靈等奇怪模樣。

👇👇👇點擊看搞鬼鴨子樣貌👇👇👇