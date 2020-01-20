兒子塗鴉父親神P圖　70幅搞鬼畫作熱爆網　英女王、特朗普變異形

孩童時的畫作總是天馬行空，外國有父親看到兒子的畫作後，就決定利用自己的PS技巧，將他們稚氣的畫作變成搞笑版P圖。結果。爸爸升呢的搞鬼傑作在社交媒體爆紅，至今已經有近50萬粉絲追蹤，更推出實體寫真集！

在現實世界裏，你有看見過藍色的雲朵，和四隻眼的米奇老鼠嗎？英國兩名喜愛畫畫的小孩子Al與Dom，最愛將他們天馬行空的幻想，透過畫畫紀錄起來。他們的父親Tom見到兒子們的「曠世巨作」後，就決定透過高超的PS技術，將那些稚氣的畫面呈現在相片裏。

(instagram@thingsihavedrawn)

英女王竟然變異形 特朗普比例超奇怪

在爸爸的高超P圖術配合下，除了英女王「遭殃」，連美國總統特朗普也「慘遭毒手」，比例變得超奇怪，模樣超像ET外星人。

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社交媒體爆紅出實體書

這對父子會定期將畫作放上社交媒體，受到不少人喜愛，其Instagram至今已經吸引近50萬人追隨。隨著畫作增加，他們更推出書籍，在網上購物網站Amazon上有售，每本實體書售9.9英鎊（約100港幣）。

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