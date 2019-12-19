Banksy Art／消化大冒險／期間限定　九龍灣3大最新好去處一日遊

「Banksy: Genius or Vendal世界巡迴展覽」於明日（12月20日）正式開始，除了藝術展覽，其實最近九龍灣都有不少新玩意，一於來個九龍灣一日遊，一次玩盡三大好去處！

【1】Banksy: Genius or Vendal世界巡迴展覽

英國當代藝術家Banksy是一個匿名街頭藝術家，行蹤成謎，藝術作品多以模板印刷，而且極具諷刺意味。最為人所知的，可謂去年的「拍賣會畫作自毀事件」，一幅Banksy的畫作《Girl with a Balloon》在拍賣會上成交之後，被畫框內藏碎紙機即時碎掉。

這一個區域可以進去打卡。（吳嘉俊攝）

這一次的香港場展覽，就展出七十多件Banksy真跡，著名作品《微笑警察》、《Girl with a Balloon》都有展出，不過由於《Girl with a Balloon》當時已於拍賣會上被碎掉一半，這一次的作品是複印品。

最為人所知的作品《Girl with a Balloon》。（吳嘉俊攝）

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逢星期六日及公眾假期，這個展覽會有免費「Stencil Workshop」，有導師教導大家體驗噴畫塗鴉，作品更可以帶回家！因為導師早已準備好模板，毫無藝術細胞的記者Ruby也能使用模板輕易噴出畫作，超有成功感！

可以玩噴畫！（吳嘉俊攝）

▼▼▼點擊圖片看噴畫體驗▼▼▼

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▼▼▼點擊圖片看展覽▼▼▼

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【小貼士1】大家臨入場，記得要下載「izi.TRAVEL」手機應用程式，在場內使用這個App，並輸入畫作旁邊的編號，就可以有廣東話或英文導賞，知道更多畫作背後的故事，十分適合想了解更多的人！

地上有箭嘴可以跟著走。（吳嘉俊攝）

【小貼士2】展場中有多個區域，四通八達，大家假如不幸迷路，記得看看地上的標誌，跟住箭嘴前行就能「返回正途」。

【小貼士3】每幅作品都有防盜警示，大家在拍照時，要小心不要走太近或觸摸畫作，不然很容易會觸發警報系統。

大家留意返，這一次的世界巡迴展覽，並非由Banksy本人親自授權，作品均為畫作收藏家借出以作展覽之用。展覽場館有紀念商品發售，看看有何商品值得買！

▼▼▼點擊圖片看商品價錢▼▼▼

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【門票價格】－星期一至五－

標準票（15歲以上）：$180

小童、全日制學生、65歲以上長者、「殘疾人士登記證」持證者：$145

家庭票（兩張成人票一張小童票／一張成人票兩張小童票）：$425

三歲以下小童免費

－週末及公眾假期－

標準票（15歲以上）：$210

小童、全日制學生、65歲以上長者、「殘疾人士登記證」持證者：$170

家庭票（兩張成人票一張小童票／一張成人票兩張小童票）：$510

三歲以下小童免費

日期：2019年12月20日至2020年3月1日 地址：香港九龍灣常悅道18號富通中心1樓 時間：11:00－22:00

【2】親身成為便便？！人體消化大冒險體驗展

大家在這個展覽會化身食物，體驗食物變成便便之間的過程。這個展覽分成7個站，模擬消化道，當中更有遊戲、互動，除了打卡也能玩得開心！

以便便為主題的展覽！（大會提供）

門票於Klook網站發售，在購買時需要挑選時間，於特定時間方可進場，每節參觀時間約一小時。

開業首日已十分受歡迎。（吳嘉俊攝）

不過留意返，展覽或會進行人流管制，記者當天購入16:30的門票，但展覽場地工作人員就指，由於人流管制，所以需要17:15才能進場，大家如果想去就要多預時間了。

到場卻被告知要延遲入場。（吳嘉俊攝）

▼▼▼點擊圖片看展覽內部打卡位！▼▼▼

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【門票價格】小童（3至12歲）$98

12歲以上人士 $78

日期：即日起至2020年2月29日 地址：香港九龍灣 Megabox 13樓全層 時間：13:30－19:30（星期一至五）、10:30－2030（星期六、日、公眾假期）

【3】九展歡樂天地開幕！

試業又試業，九龍灣國際展貿中心的歡樂天地，終於宣佈於本年12月25日正式開幕，除了大板牙、「快活谷」等多個懷舊遊戲，亦有新增設的木馬、VR體驗等，所有遊戲設施終於正式投入服務開放遊玩！

最新開放遊玩的木馬！（歡樂天地提供）

▼▼▼點擊圖片看歡樂天地有咩玩！▼▼▼

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