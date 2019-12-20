除夕酒店優惠　6大酒店套票$2000以下　5星酒店包3張海洋公園門票

除夕煙花匯演取消，不如就跟另一半、閨蜜去酒店倒數！《Opener 開罐》為大家精選6個除夕酒店套票，大部份包自助晚餐，讓大家可以與情人、閨密不受打擾地享受一晚！

【1】海洋公園萬豪酒店 住宿包兩大一細門票

海洋公園旁的香港海洋公園萬豪酒店，今年除夕亦有抵玩套票。記者到官網嘗試購買12月31日除夕夜的酒店套票，每晚為1805元，加一後價錢為1985元，除了入住一晚，更附送海洋公園入場門票（兩張成人門票及一張小童門票）！

海洋公園萬豪酒店某些房間具海洋公園風格設計，不過需要升級。（酒店網頁）

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【香港海洋公園萬豪酒店】 地址：香港仔黃竹坑道180號 電話：3555 1688

【2】如心艾朗酒店 包自助早餐、半自助晚餐

位於觀塘的如心艾朗酒店為四星級酒店，於2012年開幕，房內風格偏向商務酒店風。現時正推廣「冬日節慶住宿」，套票包含自助早餐及半自助晚餐，更可免費享用房內迷你酒吧飲品。除夕價錢為1880元，即每人940元。

觀塘如心艾朗酒店房間內部。（酒店官網圖片）

【觀塘如心艾朗酒店】 地址：香港觀塘創業街38號 電話：3968 8666

【3】油麻地城景國際酒店 人均600元 包早晚餐及汽酒一支

位於彌敦道的城景國際酒店屬四星級，地理位置方便，與油麻地港鐵站步行距離僅五分鐘。大家即日起可以預訂酒店的聖誕、除夕住宿優惠，包自助早餐、雙人泰式晚餐之外，更贈送葡萄汽酒一支。套票所包的泰式晚餐有芝士焗釀蟹蓋、糯米釀雞翼等菜式，而房型則為「尊貴客房」，房內有雙人床、Wi-Fi、基本浴室設備等。

城景國際酒店房間內部。（酒店網頁圖片）

套票價格為1200元，即人均600元，平安夜、聖誕正日、除夕倒數日子的價錢都一樣！不過大家要注意，以上價錢未連加一。

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【香港城景國際酒店】 地址：香港九龍窩打老道23號 電話：2783 3231

【4】帝景酒店 人均850元包自助晚餐

位於汀九的帝景酒店，客房大部份都望海景，12月推廣優惠套票「聖誕餐飲住宿計劃」，包一晚住宿及北歐風情自助晚餐。價錢方面，除夕晚的每房價錢為1700元，包基本高級客房房型，如果想升級至其他主題客房就要額外加錢。

帝景酒店推出北歐魅惑海鮮自助晚餐。（酒店提供）

《開罐》小貼士！於酒店網頁免費登記成為Royal Fans，就可以有100元的減免！另外，這個住宿計劃更包一份GLYCEL的護膚禮品包做聖誕禮物！

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【帝景酒店】 地址：香港荃灣汀九青山公路353號 電話：3716 2888

【5】北角海逸酒店 包自助早餐或晚餐

北角海逸酒店於今年12月推出「聖誕住宿計劃」，平安夜、聖誕正日及除夕當然都包括在內！計劃包住宿一晚，及一餐自助早餐或自助晚餐，當然配搭自助晚餐價錢會比較貴啦！搭配自助晚餐的話，除夕晚每房1380元，即每位690元，就可以吃自助晚餐並入住一晚。

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【北角海逸酒店】 地址：香港北角英皇道 665 號 電話：2187 8888

【6】九龍酒店 地理位置方便 人均994連自助晚餐

九龍酒店位於尖沙咀，地理位置十分方便！記者上酒店官方網站嘗試預訂除夕晚上的房間，挑選「秋日美食住宿計劃」，套票除一晚酒店住宿，更包二人酒店內「倚窗閣」餐廳的自助晚餐！

九龍酒店房內環境。（酒店網頁圖片）

不過就要留意返，以上價錢未連加一，加一之後價錢為每晚每房2186元，即每人要1093元。