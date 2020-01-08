日本票選│昭和年間出生女星Top10　大島優子上榜　新垣結衣排名？

邁進令和二年，不少日本網民在熱數平成時期出生的女明星同時，竟然發現多位仍然紅爆日本娛樂圈的女星，原來是昭和年間（1926年12月26日至1989年1月7號）出生！ 日本網站「gooランキング」近日就「這些名人居然是昭和年間出生？」進行網上投票，登榜的明星名單相當驚人。原來除了新垣結衣，這位大熱的女偶像，居然也已經年過30？

【10】戶田惠梨香

想當年在《死亡筆記》中的彌海砂，憑著精湛演技與超級無敵美少女的氣質走紅日本，原來現在已經三十有多，細看之下她在昭和年間（1988年8月17日）出生，更甚橫跨三個年號，讓粉絲感觸時光飛逝啊......

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+ 5 + 4 + 3

【9】吉高由里子

早在2005年已經出道的吉高由里子，最近在《我要準時下班》一劇中再次走進觀眾眼前。相信不少年輕觀眾都難以置信，這位保養得宜的女明星，原來也是昭和時期（1988年7月22 日)出生。

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+ 6 + 5 + 4

【8】菜菜緒

在2009年出道的菜菜緒，至今主要以模特兒身份活動，身材保養得宜，至今仍然是不少人的女神。這位身材火辣、青春依然的女星，卻是個在昭和年代(1988年10月28日)出生，已經是個三十有多的熟女。

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+ 5 + 4 + 3

【7】榮倉奈奈

同樣以模特兒身份出道，演技也在近年收到好評的榮倉奈奈，素來以多項才能、良好身材與優秀演技收到粉絲喜愛。雖然已經31歲(1988年2月12日出生()，身材也略有走樣，但在粉絲眼中，她永遠都是出道時穿著泳衣的清純模樣。

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+ 15 + 14 + 13

【6】鈴木奈奈

身材殺很大，性格自然不做作的鈴木奈奈(1988 年 7 月 9 日出生)，曾經在節目中用橡筋勒住臉部變形，毫無形象，反而令不少粉絲喜愛。即使年紀漸長，但依然堅挺的身材與不做作的性格仍然水潤青春。你看圖片能想象她已經三十有多嗎？

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+ 7 + 6 + 5

【5】大島優子

女子團體AKB48出身的知名女偶像，性格粗獷爽直，加上一副Nice Body，當年跟前田敦子鬥個你死我活，說一聲人氣爆棚也不為過。然而這位童星出道的女孩，在不知不覺中原來已經三十有多，講她是昭和出生( 1988 年 10 月 17 日)，絕對嚇死不少人。

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+ 4 + 3 + 2

【4】佐佐木希

看著這水嫩的肌膚和精緻的臉孔，又有誰能夠想像到，佐佐木希居然是昭和年間出生呢？然而因為出道得早，而且早在2017年已經嫁為人妻，因此網民得知這位「日本美少女代表」已經30歲時( 1988年2月8日出生)，反應普遍未算驚訝。

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+ 6 + 5 + 4

【3】福原愛

就如韓國的IU以及中國的周冬雨一樣，日本國民級乒乓球選手福原愛透過清純妹妹模樣走紅日本。雖然清純樣貌仍然停留在二十多歲，但其實這位遠嫁台灣的人妻已經31歲(1988 年 11 月 1 日出生)，是昭和的孩子無誤。

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+ 5 + 4 + 3

【2】加護亞依

作為日本先代國民級女團「早安少女」的第四代成員，2000年出道時加護亞依(1988年2月7日出生)已是全國知名的偶像。後期因被爆吸煙等負面新聞，曾一度「被引退」娛樂圈。

雖然當年的確是透過娃娃臉而受到不少關注，但近年她再以「早安少女」前成員的身份出席活動是，不少目睹真容的粉絲立刻原地爆炸 —— 歲月不饒人啊！

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+ 3 + 2

【1】新垣結衣

登登登凳！相信各位留意日本娛樂圈的粉絲們都知道，橫掃30歲以上排行榜的榜霸，絕對是童顏貧乳的日本知名女星新垣結衣！雖然沒有超誇張的身材，但憑藉著可愛清純的臉孔，成為多代男性的夢中情人。你知道你腦海中的這位女明星，原來是昭和年間(1988 年 6月11 日)出生的嗎？

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