【多圖】票選日本平成Top10女星　前田敦子/橋本環奈三甲不入　

日本平成年代過去，德仁登基開展令和年號。在平成時代，除了耳熟能詳的指原莉乃、渡邊麻友，還崛起了不少女子團體，更捧紅了不少傳奇級數的女偶像。日本網站「gooランキング」進行網上投票，票選出「平成時期傳說級女團偶像」排名，想不到頭三位的傳奇女偶像，連「AKB之顏」前田敦子與「千年難得一遇少女」橋本環奈也難以匹敵，究竟誰可以打入頭三位？

【10】觀月亞里莎

出道28年的觀月亞里莎，榮獲傳奇女偶像第10位。出道初年，憑著高挑身材和可愛臉孔而獲得「8頭身美少女」之稱。即使現在年屆47歲，仍然擁有纖瘦的完美身材，加上每年出演電視劇與廣告保持知名度，在不少粉絲心中仍有一定份量。

【9】內田有紀

在《Doctor-X》中擔演麻醉師城之內博美的內田有紀，即使年屆43歲，仍然是不少人心中的傳奇女神。現在看起來一副幹練與溫柔並存的模樣，很難想像她在出道初期是男孩模樣，曾因而迷倒過大批少女！

+ 6 + 5 + 4

【8】大島優子

作為AKB48中的大叔擔當，大島優子粗獷爽直瘋狂圈粉，C cup身材也是圈粉一大重點。離開AKB後雖然星途一般，但仍然是不少人公認的傳奇女神。

+ 4 + 3 + 2

【7】安倍夏美

在AKB還沒有橫行日本時，那時候是「Morning 娘」的巔峰時代。安倍夏美作為初代人氣成員，說是「Morning 娘之顏」也不為過。雖然現時已經年屆37，更是兩位小孩的母親，但不少粉絲仍然將她奉為女神。

+ 5 + 4 + 3

【6】橋本環奈

作為「千年難得一遇少女」的橋本環奈怎可能不上榜呢？20歲的橋本環奈，在2013年因為一張「奇蹟美照」而紅遍亞洲，及後更星途穩定，不僅成為日本一線女偶像，更是不少少男的幻想對象！

+ 7 + 6 + 5

【5】廣末涼子

由1994年起已經活躍於演藝圈的廣末涼子，有著精緻的臉蛋加上特殊的氣質，出道後不久已經成為全民偶像。在新垣結衣還未稱霸日本前，其標誌性的短髮就已經風靡亞洲，成為不少女生爭相模仿的髮型。

+ 5 + 4 + 3

【4】前田敦子

老實說，「AKB之顏」前田敦子在AKB48年代的模樣並不是典型美女，但越看越順眼的臉孔，還有背後官方大力熱捧的神炒作，令她成為傳奇級數的女偶像。然而記者每次看見她的臉孔，還是會在耳邊響起一句「即使討厭我，也請大家不要討厭AKB」！

+ 4 + 3 + 2

【3】宮澤理惠

宮澤理惠因拍攝雜誌封面和出演廣告出道，成為了當時紅極一時的明星。及後因為戀上相撲手卻遭悔婚而受盡折磨，直到2018年才與小6歲的「V6」成員森田剛結婚生子。無論粉絲對她的印象是停留在初出道的清純模樣，還是之後的模樣，她仍然是粉絲心中的女神。

【2】後藤真希

在年頭被爆出不倫戀的後藤真希，想不到居然名列榜單第二位。

後藤真希作為「Morning 娘」的前當紅成員，在從團體畢業以後，甚至結婚後仍然有大批粉絲。但同事她有不少出位言論，例如自揭與侄子共浴至對方17歲，還有婚後與前男友發生不倫關係而受到不少人的攻擊。

+ 6 + 5 + 4

【1】松浦亞彌

榮獲第一位的並不是當紅AKB女偶像，而是出自平成女團霸主「Morning 娘」的小甜心，影視、歌唱、綜藝三棲的松浦亞彌。在當年憑藉著自然不做作的樣貌與反應，虜獲不少粉絲的心。即使在婚後淡出娛樂圈，仍然是不少人心中的偶像。

至於今年因為超強綜藝感而在日本佔一席位的前AKB48成員指原莉乃則不入十強，僅僅落在第13位；而「Morning 娘」的末代支柱道重沙由美，則完全不夠師姐們來，僅僅落在第16位。

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第十三位：指原莉乃

+ 4 + 3 + 2

第十六位：道重沙由美