哆啦A夢被網民P圖　竟變性感美少女？崩壞樣貌笑翻網民｜改圖挑戰

開罐
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最近網上流行改圖挑戰，在「半成品畫作」上盡情動筆，搞笑成品讓一眾網民瘋狂。繼之前瘋傳的「為鴨畫身」挑戰，今次被創作的主角竟然是哆啦A夢的身體，貌似被局限的線條框架，抵不過網民的創意，結果認真搞笑。

台網民狂改圖　哆啦A夢變美少女戰士！

這場以「哆啦A夢」為題的改圖挑戰，源於台灣Facebook專頁「爆料公社」的一個貼文。一位網民輕輕一句「發揮各位專長的時間到了~」拋磚引玉，召集起創意無限的網民們瘋狂作畫，讓本屬於哆啦A夢的身體變換成麵包超人、百變怪、Qoo，甚至是美少女戰士。

記者首先奉上原圖，大家能想像得出，經過網民的創意亂畫後，這幅半成品會變成什麼模樣嗎？立刻點擊圖片繼續看！

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香港神手改圖挑機台灣網民！

眼見台灣網民創意無限，香港網民也毫不禮讓，在香港Facebook專頁「對白Cap圖王」上發起同樣挑戰。香港網民出名抽水功夫勁，在改圖中不難見大熱青蛙「Pepe the Frog」的搞鬼樣貌，還有香港吶喊界著名藝人 —— 肥媽的面容。

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月中上演類似改圖　PEPE連豬搞鬼登場

「哆啦A夢」為題的改圖挑戰並非只此一次。在12月中旬，在Facebook專頁「對白Cap圖王」上就已經出現過類似的改圖活動。當時「哆啦A夢」化身大熱青蛙「Pepe the Frog」與LIHKG討論區的靈魂貼圖「連豬」，抽水之餘相當搞鬼，已經獲得不少網民關注。

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大熱「為鴨畫身」曾引起熱潮

類近的改圖挑戰在世界極之流行，除了上述提及的「哆啦A夢」改圖挑戰，之前一款「為鴨畫身」改圖遊戲就紅遍美國，其後也在港台引起了一輪創意風波。

挑戰玩法大同小異，創作者提供的原圖上僅有橙色的扁嘴、一隻小黑點的眼及兩隻腳，而遊玩的網民則需要為牠填補身體缺失的部分。然而難以預料，在網民補完的過程中，竟然出現了如小丑、雪人、神龍與寵物小精靈等奇怪模樣。

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