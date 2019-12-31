夾公仔機｜紅磡免費任夾活動　專人教你竅門　附4招睇清呃錢機

紅磡一間夾公仔店竟然推出任夾唔收錢，更有專人駐場教授技巧，到底有無伏？《開罐 Opener》記者到場為大家實測，並看看店員所教授的技巧是不是有用！

夾公仔專門店「Take Me Out」紅磡分店近日推出免費任夾活動，除了可以免費任夾，更會有達人駐場教授夾公仔竅門秘技！《開罐 Opener》派出從來沒有成功夾過公仔的記者Ruby到場實測，看看到底有無伏！店主教授的多個夾公仔技巧，到底能否將Ruby由一竅不通，搖身一變成為夾公仔達人呢？

▼▼▼點擊影片看必備技巧▼▼▼

夾走大公仔也沒有難度！（莊堅毅攝）

帶走的是技巧 不是公仔

這一次的活動只限「Take Me Out」紅磡分店，店主推出這個活動的原意，正是想打破大家覺得「夾公仔機都是騙錢」的講法，他指其實只要學會技巧，就能征服不少夾公仔機！所以這一次的活動讓大家帶走的只有技巧，不管大家學有所成夾到多少個公仔，都是不能帶走。

就算Ruby學有所成，夾到多個公仔，都不能帶走！（莊堅毅攝）

店主Harry補充，除了技巧，都要看看每部機的設定。難易度、夾爪鬆緊度等，都是由「台主」（即夾公仔機的主人）自行設定。如果想避免遇上不實的台主，他就醒大家四個貼士，睇清楚夾公仔機有否「出術」，以防中伏！

【第一招】留意公仔擺位

每一部公仔機都放滿公仔，怎樣才能找出易夾的公仔及夾公仔機？Harry就指，大家可以看看公仔的擺位，如果機內的公仔放得越近「出貨位」、堆得越高，大家就越容易成功得到公仔！

【第二招】擋板高度

擋板即是「出貨位」旁的膠板，膠板調較得越高，就越能阻擋公仔投向你的懷抱，所以大家挑選夾公仔機時，記得要挑擋板較低的機！

膠擋板可以調整高度。（莊堅毅攝）

【第三招】爪的角度

為甚麼明明夾中了，但爪子總是會將公仔往相反方向拋？原來每位台主都可以調較爪的角度，大家可以留意爪子在靜止時是呈垂直狀或是傾斜狀！爪子越斜，在夾起時就會以更大的幅度往後拋，夾到公仔的難度就越高！

爪子在靜止的時候呈傾斜的狀態。（莊堅毅攝）

【第四招】投石問路

最後一招，就是課金！Harry就指現時香港的夾公仔機多為5元一局，大家可以投幣試試爪力，如果夾爪完全沒有力，完全夾不起公仔的話，那就可以放棄這一部機了。

投幣試試最實際！（莊堅毅攝）

▼▼▼點擊圖片看看Take Me Out紅磡店有咩夾▼▼▼

+ 19 + 18 + 17

小提示！如果大家都想免費任夾，成為夾公仔達人，記得要先致電預約時間，到時候店主會開放一部夾公仔機讓大家試玩。

Take Me Out（紅磡分店） 地址：紅磡商業中心25A地舖 電話：5660 6389

玩完當然就要醫醫肚，記者Ruby去勻港九新界，試食四十多間米線小店，到底哪一間最啱心水？看看「2019年米線地圖大賞」！

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