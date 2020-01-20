【女生短髮】日本瘋傳超強髮型師　整容級技術震驚網民：樣都變了

在現今充斥「外貌協會」會員的社會中，「你的樣子如何，你的命運也必如何」可算是永恆定律。雖然我們無法選擇先天外貌，但總可以從其他方面著手，例如剪個適合自己的髮型。即使最後無法華麗轉身，也起碼能改善整體觀感。

近日有日本網民分享一位超強髮型師的「神蹟」，成功為客人改頭換面，重拾自信笑容，不禁令人感嘆髮型的重要性！

（Twitter@bunnypuppysunny）

「短髮之神」

近日日本一位女生因為「遇髮型師不淑」，剪了一個超崩壞的髮型，於是她去找有「短髮之神」稱號的人氣髮型師補救，結果成功挽回失去的笑容。

其後有網民將這事分享到Twitter，結果馬上被瘋傳，有不少網民大讚髮型師的神技，留言表示「只靠髮型就變了個人」、「剪個漂亮髮型，笑起來也特別甜」。不過亦有人認為只是因為燈光、角度問題，但看過其他客人成果後，就發現這位髮型師技術真的超強...

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年賺破億

這位髮型師叫 伊輪宣幸，被稱為「短髮之神」，單是2019年的營業額經已破億円，是東京銀座超人氣的髮型師。

除了技術了得外，他的理髮速度也超快，經常於Instagram分享速剪挑戰，每年亦為8500位客人剪髮。

（WWDビューティ）

（Instagram@iwa_short）

再加上早前成功幫宅男變男神而爆紅的髮型師 大月渉，一個專攻男生；一個專攻女生，可算是日本理髮界的雙雄啊...

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