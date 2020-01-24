【武漢肺炎】武漢偽娘團意外瘋傳日本　成員：我家對面死了一個

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情持續擴散。今早（24日）日本出現第二宗確診個案，令國民高度關注疫情。

有人趁武漢成為網上熱話之際，於Twitter向日本網民推介武漢一偽娘團體，沒想到竟意外被瘋傳，不少人大讚超可愛。

武漢愛麗絲偽娘團

「愛麗絲偽娘團」是武漢著名的偽娘團體，於2009年10月成立，成員均是男兒身。除了鍾情於女裝及Cosplay外，他們還會像女團般跳舞拍片。

該Twitter貼文中的兩位「美少女」正是團中的人氣成員 豪歌及蒲兔，穿起女裝時真的雌雄莫辨，不少日本網民大讚超可愛，留言表示「完全看不出是男生」、「中了戀愛冠狀病毒了」。

↓↓↓豪歌是內地知名偽娘Cosplayer↓↓↓

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↓↓↓蒲兔顏值堪比日本偶像↓↓↓

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為避免疫情進一步擴散，武漢於23日凌晨發布封城告示，導致不少活動取消，偽娘團有部分成員於微博報平安，並表示自己已離開武漢。

而人氣成員 豪歌亦於微博表示日前有鄰居不幸去世，並指傳聞有人早於去年舉報華南海鮮市場但無果，導致疫情爆發，直批有關部門和販子責任很大。