【武漢肺炎】6大玩樂場所抗疫措施　睇戲有口罩？唱K點防疫？

武漢肺炎肆虐，不少人都獲公司通知在家工作，或是延長休假，押後上班日期。在家太悶想外出消遣，又怕接觸到病毒？《開罐 Opener》記者逐間致電查詢，並公開各娛樂好去處的武漢肺炎應對措施。

【1】冒險樂園 獎票可以換領口罩

記者致電冒險樂園葵涌分店查詢，店員回覆指員工於工作時間內需要戴上口罩，並且每兩小時就會在場內噴曬消毒噴霧，同時亦新增消毒搓手液供有需要的客人使用。

冒險樂園會定時消毒遊戲機。（資料圖片）

店員續指，不少客人都以玩遊戲贏回來的獎票換取口罩禮品：「好容易換！幾百張飛（獎票）就可以換到十個！」記者追問口罩禮品存貨量，店員則指葵涌分店於前幾天已經換罄，如果大家都想以獎票換領口罩，各位讀者可以到其他冒險樂園分店碰碰運氣。

而其他的冒險樂園分店，除了定時每兩小時進行消毒清潔，全線分店的彈跳迷宮都暫停服務，直至另行通知。

【2】九龍灣歡樂天地 暫停AR波波池

歡樂天地在Facebook專頁公佈消息，指因應武漢肺炎情況，店內的「AR波波池」將會暫停服務直至另行通知。除此之外，記者致電店舖查詢其他防疫措施，店員指所有遊戲機、夾公仔機的按鈕都會不定時消毒，櫃檯亦有消毒搓手液提供。

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而店內的VR遊戲所用到的VR眼鏡每次用完之後，都會以酒精噴霧消毒。店員指，最特別的措施是，小朋友在玩大型機動遊戲如碰碰車、旋轉木馬之前，都有職員為他們先消毒雙手才落場遊玩。

【3】Neway 提供消毒濕紙巾

記者向灣仔英皇Neway CEO分店查詢，分店經理指，在分店的登記櫃檯，新增了消毒搓手液供客人使用。而每次客人離開之後，都會在房間進行消毒，噴曬消毒酒精噴霧，並加強檢查及及時補充洗手間內的洗手液。大家如果需要，亦可以向員工提出索取消毒酒精濕紙巾。

房內每次接待客人之後都會進行清潔。（資料圖片）

而自從2003年沙士爆發之後，Neway及CEO都會提供一次性衛生咪套，阻隔飛沫，防止飛沫直接進入。而為了應對這一次的武漢肺炎爆發，每一次客人用過的咪，員工都會再噴一次消毒噴霧。

【4】新寶戲院 不定時噴曬消毒噴霧

記者向新寶旺角院線查詢，分店經理指，由於未能購入酒精消毒搓手液，所以至今都未可以提供給客人使用。不過每一場電影完結時，員工都會以消毒噴霧噴曬戲院座位，以及定時清潔消毒電梯扶手。不過記者追問「定時」的定義時，分店經理就未能回答。

新寶戲院旺角院線未能提供消毒搓手液。（Google街景圖片）

分店經理指現時有提供充足口罩供員工上班時使用，假如客人需要口罩，可以向員工查詢。

【5】UA院線 以1：99清潔座椅

UA院線在其官方Facebook專頁公佈，旗下戲院將會進行「防疫三部曲」：第一，每天開始營業之前，都會以1：99清潔劑全院清潔及消毒座椅。第二，在間場的時候會以1：99消毒噴霧消毒全院。第三，每小時都會消毒清潔自動販賣機、洗手間等公眾地方。

UA院線免費提供口罩。（資料圖片）

不過最特別是，在公告的最後，UA指戲院向客人提供口罩，如有需要，可以向職員免費索取，但強調數量有限。

（UA官方網頁）

（UA官方網頁）

【6】AIA歐陸嘉年華 照常營業但加強清潔

AIA發出官方通告，指友邦AIA歐陸嘉年華是室外場所而且通風良好，所以暫不會考慮閉園。

AIA嘉年華暫不考慮暫停營業。（資料圖片）

但會加緊場地清潔，所有外露設施如座位、安全裝置、機動及攤位遊戲設施、桌面，每天均會清潔數次，不過就未有講明會清潔多少次，而且隔多久會清潔一次。

（AIA友邦歐陸嘉年華Facebook專頁）

AIA官方亦指，會以消毒劑取代普通清潔劑，亦會確保場內洗手間有充足用水及洗手液。

雖然六個好去處都有相應的抗疫措施，但疫情難以預料，大家記得外出上班抑或遊玩，都一定要記得自攜口罩啊！

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