武漢肺炎│韓媒採訪隔離病房實況 護士哽咽：怕看到留言罵我們

武漢肺炎疫情持續擴散，在韓國，截止2月4日下午12時，已經有16名確疹患者。JTBC電視台近日派出記者到其中一間有接收患者的醫院採訪，了解護士的工作。

JTBC記者親身到訪明知醫院／JTBC news截圖

有護士受訪時哽咽／JTBC news圖片

武漢肺炎肆虐全球！2月4日，香港出現首名因為武漢肺炎死亡的患者，而韓國，亦已經有16名確疹者，其中3位被送往位於京畿道高陽市的明知醫院接受隔離治療。近日，韓國電視台JTBC派記者到訪該院，了解護士工作的實際情況。

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替醫護人員做足保護措施、提供訓練

明知醫院是一間具有豐富經驗的醫院，2015年韓國爆發MERS時，5名入住明知醫院的患者最後都能康復出院。除此之外，院方每年都會向醫護人員進行2次關於爆發傳染病的訓練。明知醫院呼吸系統科教授朴成俊（譯音）於接受《中央日報》訪問時表示，相信這些訓練對醫護人員有很大幫助。為了保護醫護人員，院方會提供足夠的保護衣物給他們，每次進入病房之前，醫護人員都會穿著多過1套保護衣物。而且，避免醫護人員工作太長時間，會為他們安排3更，輪流看守病人。

醫護人員主要透過CCTV觀察病人／JTBC news圖片

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