武漢肺炎│韓國醫生教5個步驟戴口罩KF94　最易忽略這個佩戴部位

武漢肺炎於全球擴散，為了抗疫，不少人外出時都戴口罩，阻擋病毒效力相當於N95的韓國口罩KF94更是港人爭相購買。但你是否知道，正確戴KF94的方法是怎樣？讓韓國醫生教你5個步驟！

韓國醫生YouTube@닥터프렌즈

「臉蛋天才」車銀優戴得正確嗎？／일간스포츠圖片

為了減低感染武漢肺炎的機會，全球都搶購口罩。除了一般外科口罩之外，日本、韓國的口罩都十分搶手。在韓國，最常見的KF94更成為了必搶的口罩，價格更被炒高至少3倍。

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近日，有韓國醫生留意到街上多了許多韓國市民佩戴KF94，但不少人卻不正確地戴著。有見及此，他於YouTube上教授5個正確佩戴KF94的步驟。

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雖然韓國政府建議市民需佩戴KF94或以上的口罩預防感染，但這名醫生指，根據韓國醫療學會的指示，像醫生等需要經常接觸患者的人，其實也無須時刻佩戴KF94或N95。因為如果正確戴著KF94的時候，呼吸會有一定的困難，所以平時只要佩戴一般外科口罩已經足夠。

ASTRO成員產賀/Twitter@ffclASTRO

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