武漢肺炎│戴口罩狂生暗瘡！專家教5招擊退　戴口罩前要搽它

開罐
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武漢肺炎疫情嚴重，街上幾乎人人戴口罩自保。連登討論區就有網民指，長期戴著口罩太侷促，臉頰及嘴角都長出暗瘡和暗粒。《開罐 Opener》就請教美容專家及皮膚科醫生，為大家提供解決的方法！

連登討論區有網民開Post，指自己日日戴口罩，連妝也不用化了，一眾愛美之人紛紛討論戴口罩的妝容注意事項以及遇上的苦惱，當中最多人共鳴的，莫過於長期戴口罩而導致嘴邊及臉頰長出大量痘痘！

不少男女生都面臨一戴口罩就長痘痘的煩惱。

口罩不得不戴，但痘痘也不得不防！所以《開罐 Opener》就為大家請教美容達人袁彌明為大家提供解決方法！

《開罐 Opener》請來美容達人袁彌明教大家擊退痘痘。（yuenmiming@instagram）

【點擊圖片看為何一戴口罩就爛面！】

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【點擊圖片看5招解決方案！】

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皮膚及性病科專科醫生林旭強醫生指，若情況嚴重大家謹記要求醫。（DermCure Skin Centre - Dr Lam Yuk Keung @Facebook）

而我們亦向皮膚及性病科專科醫生林旭強醫生查詢，林醫生則提醒大家，當皮膚處於侷促狀態，長出暗瘡粉刺是十分正常的事，簡單情況下，外用的暗瘡藥膏已經可以控制皮膚狀況，若情況嚴重，可能需要服用抗生素。不過林醫生多番強調由於疫情嚴重，戴口罩仍然是必須！

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