武漢肺炎不只傷身還傷感情？　網民：因疫情和戀人分手、朋友吵架

武漢肺炎疫情嚴重！為了減低社區爆發的機會，學校停課、公司實施在家工作制，以減少人流聚集。不過近日有些韓國網民於網上發文訴苦，指自己因為此疫情而和戀人分手、朋友吵架。

武漢肺炎疫情於全球擴散／YONHAP NEWS圖片

有網民指自己因此和男友分手 ／《住在我家的男人》劇照

因武漢肺炎和男友分手

一名韓國網民近日於網上發文，指自己是一名空中服務員，因為工作關係，需要經常進出多個國家，包括中國。在武漢肺炎爆發之後，她仍然需要如常工作。到底為甚麼她會因為是此疫情而和男朋友分手？

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因武漢肺炎和朋友吵架

另一名網民則表示，自己即將結婚。但因為武漢疫情嚴峻的關係，不少朋友都說不能出席。事主更因為這樣而和朋友吵架。

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兩件事都分別引起網熱烈討論。支持第一名事主和男朋友分手的網民認為，男方的確不應該「火上加油」，反而應該多關心事主的身體。而覺得事主不應該和男友分手的網民則認為，男方擔心染病是正常的反應，覺得事主應該體諒。而第二名事主的故事，網民大多認為事主不應該跟朋友吵架，「朋友肯將禮金過數已經很好了」、「雖然朋友不能來祝福的確傷心，不過事主亦因體諒朋友」。

如何佩戴KF94口罩？

韓國口罩KF94的預防功效與N95睇齊 ，近日成為了很多人搶購的貨品。但它的外表有別於一般的外科口罩，你又知道正確的佩戴方法是怎樣嗎？

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