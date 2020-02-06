2NE1 Dara談解散爆喊：這個團體不需要我　2年黑暗期認清真朋友

南韓大勢女團2NE1於2016年解散，由於消息來得突然，震驚大批鐵粉。該團體解散近4年之久，不僅歌迷感到遺憾，幾位團員也曾數度表達無奈，Dara（Sandara Park）4日便首度在主持的節目《Video Star》談及解散後的心情，數度哽咽：「曾經覺得這個團體不需要我，因為大家都很優秀。」然而，解散過後，她才驚覺過去的想法是錯的，淚灑攝影棚。

Dara在團體2NE1裡一直有著「傻大姐」的活潑開朗形象，團體解散後，成員雖相聚過幾次，卻從未真正談到解散心情，心境藏了4年之久，Dara 4日在節目裡吐露心聲「我像個傻瓜一樣，直到解散才瞭解，本來覺得這個團體不需要我，因為大家都很優秀，我如果唱歌的部分太多，可能會對團體造成危害，當時沒有很享受（團體）活動。」

Dara曾經覺得2NE1不需要她，當時無法好好享受舞台，直到團體解散才驚覺，「留在我身邊的人才是真的身邊的人」。（MBC）

然而，2NE1解散後，Dara反而對於未來感到迷惘，反問自己「以後要做什麼呢」，歷經將近2、3年的低潮期，自信感急速下降，「就連以前很常聯絡的人，也都全部斷了聯繫，2年左右真的過得很黑暗。」就在某個瞬間，她才再度驚醒「現在留在我身邊的人，才是真的關心我的人，但也因為這樣，我最近很幸福。」語畢，她講到此處忍不住情緒，淚流而下。

Dara坦言現在參加公演或者舉辦見面會時，因為成員不在身邊，便會想著「要連她們的份一起努力」，看著自己終於能享受舞台的模樣，難免感到遺憾，但她也知道「時間無法倒轉」。這段話激起許多人的共鳴，粉絲雖期待團體有朝一日合組，也希望幾位成員現在在各自崗位上加油。

2NE1成員Dara。（IG@daraxxi）

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