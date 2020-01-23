越南版秀智？清純學生妹自拍紅到台灣　網民集體心動：有初戀感覺

越南女生通常皮膚白皙且五官深邃，深受許多台灣男性喜愛。日前就有一名網友在PTT表特版PO出一組越南學生正妹的照片，只見這名正妹身穿奧黛（越南長襖）搭配清秀的五官，擄獲了不少男性網友的心，紛紛直呼「有初戀的感覺」。

有網民PO出一組越南學生正妹的照片。（IG@xhanhne_）

從系列照片中可看出，她身穿奧黛和學校制服坐在教室中自拍，再加上淡淡的妝容更凸顯她的濃眉大眼。根據《we25》報導，這名正妹名為Hồng Hạnh，目前正就讀高中，平時喜歡旅行、聽音樂、唱歌，尤其最喜歡運動，在同儕間因為幽默、愛恨分明的個性相當受歡迎，去年她就因為自拍照被朋友PO到正妹論壇中而瞬間爆紅，社交網站的粉絲數量也迅速暴漲。日後她也將繼續升學，希望大學能雙主修法學與新聞學，創造人生下個里程碑。

PO文一出後，網友紛紛被她清純的外表給迷倒，「根本越南秀智」、「準備新南向了」、「初戀的顏值啊」、「直接被迷倒」、「好正」。另外也有神通廣大的網友找出Hồng Hạnh的Instagram，雖然還只是學生，但她憑藉著高顏值時常在Instagram推銷一些美妝、美甲產品，頗有明星的風範。

PO文一出後，網友紛紛被她清純的外表給迷倒。（IG@xhanhne_）

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