網購女神晒韓文　誤將匙羹套當店名　笑翻網民：請問店舖在哪？

台灣網購女神Grace陳泱瑾近日與朋友到韓國玩，在當地餐廳用餐時開心地在鏡頭前秀韓文。豈料，卻遭網友留言吐槽，糾正她把湯匙套當成店名，笑翻一堆網友。

Grace陳泱瑾是台灣的網購女神。（IG@yungingrace）

陳泱瑾近日與友人到韓國遊玩，也不忘與粉絲們分享當地美食，日前她曝光一段影片，表示與友人在東大門附近小巷子用餐，用餐時還不忘秀韓語，她用流利的韓文將湯匙套上的字唸了出來，告訴粉絲這間店的名字就是這個，講完還問旁邊友人：「我有唸對嗎？」友人還回應她：「水喔」，影片一出立刻被懂韓文的網友吐槽。

Grace陳泱瑾早前與友人到韓國旅遊。（IG@yungingrace）

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有網友看完陳泱瑾這段美食介紹後，忍不住在下面留言：「那個⋯⋯⋯湯匙套上面的字不是店家的名字⋯⋯ 『위생숟가락집』是『衛生湯匙套』的意思唷！」，有其他網友還問這網友「請問這在哪呢？能介紹嗎？謝謝」，不過這位網友則回：「抱歉我不知道喔！但我很確定店家名稱一定不是叫做『衛生湯匙套』」。最後有位疑似陳泱瑾的朋友出面道歉，「是我教錯了，不好意思」。留言一出，笑翻許多網友。

在 Instagram 查看這則帖子 Grace葛瑞瑞（@yungingrace）分享的帖子 於 PST 2019 年 11月 月 13 日 6:20 上午 發佈

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