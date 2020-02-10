巨乳台妹口罩遮胸惹爭議　網民指責浪費：不能原諒

武漢肺炎的陰霾下，全球口罩短缺，台灣有巨乳網紅為了出位，故意戴錯口罩雖然相片火辣養眼，但網民似乎並不欣賞，引起熱議甚至怒罵。

在Facebook及Instagram上有著近14萬粉絲的「Bivi華華」，擁有驕人上圍，而且不吝嗇跟網民分享清涼美照，吸引大量粉絲追蹤。她本人亦跟常跟網友互動，更會偶爾放送小福利，貼出邪惡視角照片。

Bivi華華不時貼出邪惡視角照片。(FACEBOOK @Bivi華華)

不過近日她貼出的一張自拍，卻引起粉絲及其他網民爭論，照片中她雖然展露美好身材，不過口罩的位置卻十分微妙，除了臉上戴了一個口罩之外，同時用另兩個口罩遮住胸部，表示要「戴好戴滿❤️❤️❤️❤️」。

不少網民指她竟然將珍貴的口罩當成胸罩戴非常浪費，留言：「不要浪費口罩，我手借你」、「手上那兩個用完可以留給我」、「下次不要用口罩，直接不遮擋就可以」。事後Bivi華華有在照片下留言，指「拍完照不等於丟掉哦～我自己可以使用的」，網民的議論才漸漸平息。

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同場加映：

22歲的越南女生Vân Anh，在學生時期因為皮膚黝黑，鼻子又扁，而被同學取笑，令她非常沒有自信及沮喪。2年後的Vân Anh，卻因一件事，令她搖身一變，成為汪汪大眼睛的氣質正妹，變化大得令鄰居都認不出她。更有網民笑言，當年的男同學一定後悔到不得了。

Vân Anh整容的前後對比。

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