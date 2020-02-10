情人節2020｜推薦5款$700以下網購禮物　健身環、化妝品花束夠潮

情人節將至，不過今年卻有少少不一樣，全因武漢肺炎在港持續蔓延，情人們減少出外慶祝，也不適合親密接觸。但大家也不用太擔心，因為安在家中，也能夠買禮物送給另一半。

雖然今年不太適合你儂我儂，但正如行政長官林鄭月娥一句「We Connect」，只要有對的禮物，也能夠享受情人節的浪漫氣氛。即刻看看記者精選，5款$700以下的情人節禮物吧！

以下五款推介，全部能夠上網訂購，而且價格在$700以下。（網上圖片）

【1】一起隔空做運動 - 健身環大冒險

因為武漢肺炎而逗留家中的情人們，如果不想對方成為肥豬豬，可以挑選Nintendo Switch《RingFit Adventure》（健身環大冒險）作為你的情人節禮物。在Home Office與假期的日子，即使兩人不能相見，也能夠透過《RingFit Adventure》中的交友系統互相做運動比拼，感受汗水交織的快感。

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【2】home office 也可收花 - LASAGASIA 化妝品花束

對女性而言，化妝就是第二生命，在武漢肺炎期間也絕不會怠慢。如果女朋友喜愛扮靚靚，可以循例在情人節當天送上玫瑰花，並在花束上加插多款化妝品，送上多重驚喜。化妝品網購平台LASAGASIA為情人節推出了懶人組合，顧客可以按需要及價格挑選NARS、YSL、Shu Uemura、Dior等多個品牌化妝品，並放置於包含永不凋謝的仿真玫瑰花束中，作為情人節驚喜直送對方家中。

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【3】性感迷人之選 - Savage x Fenty 情人節限定內衣

情人節穿上對方為自己親手挑選的內衣，份外溫馨。但當然，首先你挑選的內衣不可以是阿婆內衣。

由著名女歌手Rihanna創辦的女性內衣品牌Savage x Fenty，於往年情人節推出的內衣就受到不少情侶喜愛，系列發售後立刻被搶購一空。今年推出的情人節限定內衣系列同樣性感誘人，當中一款黑色胸罩甚至採用尼龍物料、拉鏈設計，設計感與誘人程度雙雙爆登！

有意購買只需要到Savage x Fenty官方網站選購，提供直運香港，不需使用集運服務。

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【4】芬芳誘人之選 - Jo Malone 香水

若女友愛塗香水，可以送上Jo Malone上年度5月推出的「花園迷蹤限量系列」香水。瓶身分別以4種顏色區分，其中「雞蛋花古龍水」淡雅鵝黃瓶身可愛精緻，剛推出就受到虜獲不少少女心。如果想打安全牌，則可以選擇偏向中型的「鼠尾草與海鹽」，香氣宜人之餘不會過分花俏。

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+ 3 + 2

【5】出街置裝之選 - Charles & Keith 手袋

並非個個男人都對手袋有研究。如果以天價購買對方不喜歡的手袋，到時候分分鐘後悔莫及。被暱稱為細CK的新加坡手袋品牌Charles & Keith，以質素好、款式潮而受到不少女生喜愛，價格$200至$700左右，不算昂貴，對於送禮而言，是一個萬無一失的手袋品牌。

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+ 5 + 4 + 3

【Bonus】送外科口罩最有心！

最近網上大熱一句「鑽石與黃金，不及我一盒口罩咁真心。」如果還是想不到送什麼禮物，打算出奇制勝，不妨嘗試入手幾個已經被炒至天價發售的口罩。家中口罩短缺的少女，相信會對此感到滿滿的謝意。

👇👇👇 送邊款口罩先唔會收好人卡？ 👇👇👇

話雖如此，雖然最近口罩十分短缺，但送口罩給女朋友還是有相當高的風險。如果不想收好人卡，或者不想在情人節當天分手收場，除了想想自己女朋友的接受能力外，還是好好想想送什麼禮物吧！