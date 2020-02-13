日本高速公路驚見短裙少女攀附車尾　事主報警後真相笑翻網民

撰文：抹茶仔
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近日有日本網民於Twitter分享一則怪事，影片紀錄車主於高速公路駕車時，突然看到前方巴士竟有一名短裙少女攀附在車尾...
眼看這超危險的狀況，嚇得車主馬上報警，不過得知真相後卻笑翻一眾網民。
（Twitter@OsakaPuchiko）
疑似少女攀附車尾？
昨晚（12日）事主駕車於阪神高速公路行駛時，發現前方巴士有異狀，駛近一看竟然是一名短裙少女攀附於車尾，而且姿勢保持得十分穩定。但基於安全起見，事主還是馬上報警求助。
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原來是人偶！？
其後有網民貼心提醒事主，原來那「少女」的真身是人偶！該巴士是位於兵庫縣三田市的仿真動物遊樂場「三田 M-class Garden」的接送車，是當地有名「怪巴士」。
由於實在太怪異，該巴士曾登上節目《ナンジャコレ珍百景》，負責人表示將人偶掛在車尾是作宣傳之用，希望吸引人影相打卡。他平時還會幫「少女」穿上不同衣服扮靚，別看她背影好像很可愛，但其實正面十分嚇人...
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其後該片段馬上於Twitter瘋傳，不少網民表示超爆笑，亦有人懷疑這樣可能會觸犯法例，「還以為看到貞子的朋友」、「這真的很嚇人」、「可能會引發交通意外」。
Twitter原文+影片
阪神高速— 🍺常日頃泥酔🍶 (@OsakaPuchiko) February 12, 2020
むちゃびっくりして
思わず110番してもーた💦
大阪府警さんごめんちゃい😰 pic.twitter.com/tQXohbTZiF