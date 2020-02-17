武漢肺炎│物理神人諷12亂象　CSI口罩量子瞬移、食蝙蝠有蝴蝶效應

武漢肺炎之下出現眾多亂象：口罩荒、搶米搶廁紙、CSI口罩去向不明等，有網民苦中作樂，用科學理論去「解釋」種種現象。

近日內地網上流傳一篇文章，利用不同科學理論，諷刺中國對抗肺炎不力，同時有組織干預救援物資，以及民眾的古怪心態。種種理論放諸香港，竟然也出奇地符合，例如不少人會人云亦云，人搶你又搶；有些口罩會不知所蹤，或者出現在不應出現的地方…

文章中有提到黑洞，大家猜猜黑洞是甚麼？（網上圖片）

作者雖然以「科學」的方式半搞笑地批判時事，希望不會引來有人寫信投訴指「與事實不符」、「表示遺憾」等等。可他最後一條引用的理論，卻令人反思，人類真的不會由歷史中汲取教訓嗎？

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同場加映：

早前網上流傳內地的廁紙工廠停產，將會影響廁紙供港，不少市民聞訊即湧至超級市場狂掃廁紙，又有人擔心衛生巾同樣面臨斷供，同樣有得買就買。有網民對盲目瘋搶的現象大惑不解，為了諷刺人講你就信的市民，開始故意錄製惡搞版的「絕密消息」。

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