戴口罩鼻狂生黑頭？專家評6大去黑頭秘方　附擊退招數｜BetterU#2

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

自中學時代開始，士多啤梨鼻就與我同在，男朋友都換好幾個了，黑頭卻一天都沒有離開過我，比摩卡少女的愛情還更海枯石爛。網上能找到的偏方基本上都試過了，卻還是趕不走它們，近日因為武漢肺炎要天天戴口罩防疫，鼻上黑頭好像更嚴重了，每天看著自己的鼻子一點一點黑色，真是想一刀把鼻子給砍掉！

每天照鏡子都被自己的黑頭嚇醒！（《來自星星的你》劇照）

專家啊！請還我光滑美麗的鼻子！我摩卡少女決定請教美容達人袁彌明及皮膚及性病科專科林旭強醫生，誓要拯救鼻子！

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專家教路 去黑頭一字記之曰：「酸」

美容達人袁彌明教路，如果皮膚狀態許可，可以每日搽果酸代謝皮膚角質，這樣就可以將黑頭擊退。在黑頭減少之後，她亦建議大家多塗增生骨膠原的護膚產品，例如維他命A，將毛孔重新變得緊緻。

而皮膚及性病科專科林旭強醫生則指，醫學上亦建議大家使用含有A酸的藥膏，都可以改善黑頭的情況。不過最重要都是要徹底潔面、卸妝，減低堵塞毛孔的情況。



最近大家常戴口罩，不少人都長出不少「口罩痘」，《開罐 Opener》就請教過專家如何可以避免！

想知道就按此看全文【戴口罩狂生暗瘡！專家教5招擊退 戴口罩前要搽它】