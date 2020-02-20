武漢肺炎｜南韓無品大媽有病徵拒測試隔離　去教會及婚禮傳染38人

武漢肺炎疫情持續於全球擴散。除了停泊在日本的「鑽石公主號」之外，韓國大邱市的狀況亦令人十分擔心。居住於大邱的「超級帶菌者」，更被當地人指其自私行為令人髮指。據韓媒chosun.com報道，她曾經拒絕接受檢驗，明知道自己有肺炎徵狀卻去參加婚禮、教會，令大邱成為韓國的重災區。

第31名確診者為超級帶菌者

武漢肺炎疫情仍然未有緩和跡象。截止2月20日下午4時，韓國的累積確診個案有104宗，並出現首宗死者個案。中38名患者都是與第31名患者接觸後感染。該名患者是一名61歲、居住在大邱市的女子。她曾經拒絕接受武漢肺炎的檢驗測試，亦在明知自己有肺炎病徵的情況下，參加婚禮及去教會，成為「超級帶菌者」。

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新天地教會恐成病毒溫床之地

該名患者發病之前，曾到大邱的新天地教會參加禮拜儀式，期間接觸過數百名教友。直到2月20日早上9時，已有37名教友確認染上武漢肺炎。根據多間韓媒報道，在1001名教友中，還有396名拒絕聯絡或接受隔離措施。

韓國近5成患者都曾與超級帶菌者接觸／YONHAP NEWS圖片

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