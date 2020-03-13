本地廣告公司老闆逆市請人　推4.5天工作　難忘90後員工一句話

「作為 HR 主管，我永遠唔會請90後！90後只會連累公司！」「唔捱得，成日淨係識準時收工，唔肯加班。」「無責任心」、「唔肯OT」、「做嘢無交帶」云云……網上討論區如是說。對90後職場新手的印象更是一面倒的劣評。

80後本地廣告公司老闆黃浩霖（ Pierre ），卻為一眾年輕打工仔平反，「其實90後都差唔多30歲，已經開始踏入黃金期，佢哋先有嗰代最好嘅諗法喺度。好多時HR 同老闆覺得90後點點點⋯⋯其實係佢哋有太多固有睇法，覺得一個後生仔應該係點。」

30出頭的 Pierre 四年前創立廣告公司 JP Agency，公司過半數同事都是 90 後，面對一眾年輕的臉孔，他自言別有一套溝通技巧。「『你！聽我講，照我方法做』一講呢句，包佢肯定聽唔入耳，無人會鍾意人哋擺起個老細款啦！」

年初，同事們見有廉航機票去台中，便邀 Pierre 同遊。一行8人的快閃團，讓為人老闆的他深受感動。

倡管理人性化

有網民於討論區發文，點列出 90 後七宗罪，「唔肯OT」、「無責任心」、榜上有名。「點解要 OT ？唔使 OT 其實係好事，反映佢工作效率高囉！」 與新一代朝夕相處多年， Pierre 卻指90後的盡責，讓他印象深刻。「 我經常強調公司冇規則，但最緊要個心要喺公司。」Pierre 的公司一星期只返4.5日工，星期五下午一點便收工；員工每年有15日大假，還有生日假；返工遲到也不會扣薪，「同事有時做嘢會遲走，而且回公司途中已辦公」。心繫公司更重要

年初，同事們見有廉航機票去台中，便邀 Pierre 同遊。一行8人的快閃團，讓為人老闆的他深受感動。「佢哋半夜一上到房，就喺個袋拎部電腦出嚟，趴喺床度覆 email。我仲問佢哋咩事......他們說我們要回覆客戶名單，每晚都要回覆。我覺得很感動，他們對公司的事比我還上心，他們真的放個心在公司。」

Pierre 堅定的說，「你感覺到佢哋投入，同我自己做老闆係一樣嘅，你就會覺得很了不起。呢個正正就係分別，心喺度定個人喺度，我寧願佢哋個的心喺度」。

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無懼疫情逆市請人

「好記得我哋最消沉嘅時候，因為一個 Project 蝕咗好多錢。我坐低第一句就同佢哋講，『對唔住，係我守得唔好』」Pierre 憶述當時情形不禁有點感慨，笑言有點眼濕濕， 「個會就好似大家嘅心靈交流會。我記得我哋個 Creative Director (創意總監) 同我講，佢平時係啲好 Cool 嘅人，佢話『 你仲有我哋吖嘛』，嘩！嗰一刻，我覺得一切都變得有意義。」

Pierre 直言經此一役，生意上是虧了點錢，但往後半年的事氣卻提升了不少。公司更積極擴展業務，無懼疫情陰霾逆市請人。「過去半年感覺到同事非常凝聚，就算蝕咗啲錢，但我相信這種 momentum (動力)，會令我哋走得更遠。」