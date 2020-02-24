武漢肺炎｜日本也隱瞞疫情？大量網民Twitter批政府拒為病人檢測

撰文：抹茶仔
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武漢肺炎（新冠肺炎）疫情持續擴散，多國確診數字不斷上升，日韓情況尤其令人擔憂。昨日（23日）日本有12宗確診感染病例，連同鑽石公主號691宗，合共838宗。而韓國24日已達833宗，即將超越日本。
然而，有不少日本網民在Twitter踢爆，日本確診數字未有急升，只因政府冷處理。
（recep-bg）
日本網民爆醫院拒絕檢測
雖然從數字上看，日本疫情相較有緩和趨勢，但有不少日本市民及醫護人員於Twitter爆料，表示確診數字沒有急升，是因為日本檢疫中心現時傾向「選擇性」檢疫，導致有不少出現病徵的市民要求檢疫被拒疫，令檢測人數遠少於中韓，而不檢測，自然就少確診個案，有網民質疑日本政府擔心確診數字上升，會影響年中舉行的東京奧運。
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現時Twitter充滿類似以上市民求助的帖文，不少人炮轟政府檢疫門檻過高，對這次疫情處理表示相當失望。
日本厚生勞動省日前（19日）公布的就醫諮詢標準為「持續4天出現感冒症狀，或發燒37.5度以上」、「感到強烈疲倦呼吸困難者」。
（厚生労働省）
Twitter原文
1週間前から風邪の症状があり、4日前から咳が止まらず、昨日から38℃の発熱。問い合わせた結果、コロナウイルスの検査はできませんと。産婦人科の先生も対応がおかしいと抗議してくれましたがそれでもダメ。呼吸が次第に苦しくなっていっているのですが、このまま胎児と死ぬしかないですか？#妊娠中 pic.twitter.com/V78kWxPOQ8— mai (@mai18656538) February 23, 2020