武漢肺炎｜日本也隱瞞疫情？大量網民Twitter批政府拒為病人檢測

武漢肺炎（新冠肺炎）疫情持續擴散，多國確診數字不斷上升，日韓情況尤其令人擔憂。昨日（23日）日本有12宗確診感染病例，連同鑽石公主號691宗，合共838宗。而韓國24日已達833宗，即將超越日本。

然而，有不少日本網民在Twitter踢爆，日本確診數字未有急升，只因政府冷處理。

（recep-bg）

日本網民爆醫院拒絕檢測

雖然從數字上看，日本疫情相較有緩和趨勢，但有不少日本市民及醫護人員於Twitter爆料，表示確診數字沒有急升，是因為日本檢疫中心現時傾向「選擇性」檢疫，導致有不少出現病徵的市民要求檢疫被拒疫，令檢測人數遠少於中韓，而不檢測，自然就少確診個案，有網民質疑日本政府擔心確診數字上升，會影響年中舉行的東京奧運。

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現時Twitter充滿類似以上市民求助的帖文，不少人炮轟政府檢疫門檻過高，對這次疫情處理表示相當失望。

日本厚生勞動省日前（19日）公布的就醫諮詢標準為「持續4天出現感冒症狀，或發燒37.5度以上」、「感到強烈疲倦呼吸困難者」。

（厚生労働省）

Twitter原文