日本最強牛郎ROLAND成名年薪破3億　這15句爆笑金句暗藏人生道理

靠著口才在日本公關界創下奇蹟的羅蘭ROLAND，年收入破三億日幣成為了日本牛郎界的傳奇，羅蘭Roland說，無論再怎麼輕鬆和舒適，我也不想踏上「我以外」的人生，霸氣名言更被許多粉絲視為人生金句。

靠著口才在日本公關界創下奇蹟的羅蘭ROLAND，被稱為男公關界的帝王，年收入破三億日幣成為了日本牛郎界的傳奇，各大媒體爭相採訪他，甚至羅蘭還出書《我，跟我以外的人》集結各種他的名言，將一半的著作版稅捐給柬埔寨蓋學校，一半用來協助東北大地震日本各地的重建活動甚至辦展覽、開設珍珠奶茶店，霸氣的作風被許多人視為追捧的對象。

而最近他也去到台灣，跑去珍珠奶茶店勘查，還去了士林夜市，不遮掩大方向粉絲揮手致意，他曾說：「在我長大成人後，我注意到一件事。想完成有歷史性的某件事情，就必然需要有某種程度的利己主義，並且要相信自己是特別的存在。本來，要以特別的存在自居，理所當然就必須付諸努力，以及有發想的獨創性與勇氣。」

羅蘭Roland更說，無論再怎麼輕鬆和舒適，我也不想踏上「我以外」的人生，縱使累人、辛苦、要做出怎麼樣的犧牲，我都想當獨一無二的「我」，以下來回顧羅蘭曾說過的金句名言，給你的生活增添點強壯的正能量！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：日本帝王級牛郎羅蘭Roland來台！回顧最強男公關不可一世的15句名言】