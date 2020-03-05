CV常見7大低級錯誤　專家教你突圍　用錯字體都出事！│BetterU#6

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

又到畢業季，大家準備好你份CV搵工未！未就快快趁這段時間好好執靚份CV啦！以前摩卡少女我寫CV的時候，總是十分困惑，到底該用甚麼字體？又該怎樣將自己這幾年的經歷擠進一頁紙？小時候考獲鋼琴8級又該不該寫進去？

「你份CV用呢種字體？」（《合約男女》劇照）

專家啊！請拯救大家的CV啦！摩卡少女向專門幫人撰寫CV的CV Pro創辦人Kath Cheung請教，原來不少人都犯下CV常見錯誤！《開罐 Opener》整理出7項常見錯誤，大家快快看完去改改自己的CV啦！

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從去年的反修例運動，到近期疫情，不少學生都要停課、在家學習，如果僱主問及這一段空窗期，大家又應該怎樣答？

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面試如果遇到政治立場問題又應該怎麼辦？想睇完整版就點擊看全文啦！👍【新冠肺炎、反修例停課空窗期 專家教6招CV秘技突圍│BetterU#5】