新冠肺炎、反修例停課空窗期　專家教6招CV秘技突圍│BetterU#5

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

由去年六月起的反修例社會運動，到2020年頭爆發武漢肺炎停課，這九個月來有不少事件都影響到大家上班上學。更有網民指最近求職時，不少僱主都特意詢問求職者這大半年的動向！假如去見工時老闆問：「這段時間你做了甚麼？」你又會怎樣答？

「請問你呢半年做過咩呢？」（《合約男女》劇照）

專家啊！到底CV和求職信怎樣寫，才可以突出自己這大半年並無虛度光陰？摩卡少女請教CV Pro創辦人Kath Cheung，教大家如何在CV、求職信上好好粉飾這大半年的經歷！

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