韓網熱話│女校生愛吟詩玩刺繡？男生問女校生活遇戲精留言超爆笑

相信不少人都對讀女校的女生有幻想。 最近，一個在2017年的韓網帖子，再次被翻推，成為熱話。一名男校生於論壇問女校生的校園生活，結果釣出多個「騙子」留言，笑翻網民。

女校生校園生活到底是怎樣？／《18歲的瞬間》劇照

《18歲的瞬間》劇照

「男生們是非，我細細聲講給你。我坐你隔離，像對孖公仔報喜。」相信大家都有聽過Twins的《女校男生》。到底讀女校的女生，又是否像這首歌一樣？一名韓國男生，曾經於2017年於韓國論壇PANN上發文，表示自己是首爾某男校的學生，因為初中時是讀男女混合學校，所以上到高中很不習慣沒有女生的存在，「很好奇讀女校的校園生活是怎樣」。近日，這篇帖文再次被翻推上熱話，並且釣出200幾個「騙子」、「戲精」留言，笑翻網民。《Opener》為大家精選35個爆笑留言，讀女校的女生，你們都是這樣嗎？

↓↓↓點擊圖片查看爆笑留言↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

大家又對男校的校園生活好奇嗎？早前，韓國「DC INSIDE 國內棒球GALLERY」論壇上，出現了一篇匿名上載的帖文。作者自稱是某男校的高中生，並上載了多張班內平時上課的實況照片。帖子登出後，隨即成為了網絡熱話，引來網民熱烈討論。

↓↓↓點擊圖片查看↓↓↓

更多圖片請按原文：【韓國男校爆笑實況揭密！ 原來男生都是這樣上課的？！】